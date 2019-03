El desproveïment d'alguns medicaments a Espanya es deu a interessos econòmics

"Els desabastiments de certs medicaments en determinats moments constitueixen un fenomen complex amb causes molt diferents, ja que solen estar originats per diferents factors: tècnics i logístics, reguladors o econòmics. Intervenen, a més, diferents actors: indústria, distribució, oficines de farmàcia i Administració. És un fenomen global, que es dóna en tots els països de l'entorn ", afirmen els representants de la indústria farmacèutica, puntualitzant que a Espanya només 488 prestacions de les 18.700 comercialitzades han patit problemes de subministrament.





Per abordar el problema de l'desproveïment, primer apunten a factors tècnics i logístics en la fase de fabricació, que "solen ser en molts casos inevitables i, per tant, difícils de prevenir", com accidents o que una matèria primera no arribi a temps i forma adequades. D'altra banda, atribueixen també els factors reglamentaris, que es refereixen, per exemple, a canvis en les condicions d'autorització de comercialització pendents d'atorgar.





A més, en factors econòmics, al costat dels "preus més baixos" a Espanya, destaquen els medicaments "erosionats pels preus de referència". "Les successives reduccions de preus a les que són sotmeses poden arribar a fer inviable la comercialització d'algunes presentacions i poden acabar causant desproveïment".





Per combatre aquest problema, i evitar que aquests productes erosionats pels preus de referència arribin a desaparèixer del mercat, o no siguin atractius perquè altres empreses els produeixin, "caldria protegir aquestes presentacions amb una normativa adequada", reclamen des de la patronal.





Espanya és "un dels països europeus amb preus de medicaments més baixos", el que està darrere del desproveïment d'alguns fàrmacs, segons la patronal de la indústria farmacèutica a Espanya, Farmaindustria, que ha participat aquest divendres a la reunió convocada per l'Agència espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per abordar la manca de disponibilitat d'algunes presentacions.





"L'existència d'un diferencial de preus en diferents països europeus provoca de vegades que comercialitzadors aliens a les companyies farmacèutiques titulars del fàrmac l'adquireixin en un país de preu baix per vendre-ho en un país de preu superior i obtenir així un benefici. És una pràctica legal, però la realitat és que pot generar desabastiments ", ha justificat Farmaindustria en un comunicat sobre els factors econòmics darrere dels problemes de subministrament.





A la reunió, els representants de la indústria farmacèutica han reiterat a les autoritats sanitàries el seu "ferm compromís" per a contribuir a solucionar els casos de faltes de fàrmacs que s'han anat registrant en els últims mesos i prevenir els futurs. En qualsevol cas, asseguren que "no suposen risc per a la salut dels pacients perquè en la immensa majoria dels casos els metges disposen d'alternatives per a la mateixa indicació".





Igualment, recorden que en els casos excepcionals en què no hi ha alternativa comercialitzada, l'AEMPS i les companyies afectades realitzen els "màxims esforços" perquè, a través del Servei de Medicaments Estrangers, els pacients puguin accedir al medicament que necessiten.