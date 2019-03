Calvo avisa Torra: la Presidència de Catalunya "és de tots els catalans"

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha advertit aquest divendres al president de la Generalitat, Quim Torra, que la Presidència de Catalunya "és de tots els catalans i no només del seu partit" ni de les formacions que sostenen al seu Govern, i que "haurà de donar compte jurídicament dels seus actes".





En un acte del PSOE de Granada a Armilla, la vicepresidenta ha assenyalat que, davant les "situacions de crisi" generades per l'independentisme, les institucions democràtiques "responen sempre", igual que en les de "normalitat", sent aquest "el gran fita de 40 anys "de democràcia.





"Alguns no ho entenen", ha asseverat la secretària d'Igualtat del PSOE, que ha defensat que el seu partit és el "garant principal" de la unitat d'Espanya, davant els "extrems" dels independentistes, que estan "fabricant" seguidors a la "ultradreta", i viceversa, generant una "política constant d'inquietud" en aquest país.





En aquest context, "la dreta ha aplicat el 155 al feminisme" i "a tot el que es mou" i "fa olor de progressisme", després d'anys de "braços caiguts" després dels que el Govern del PSOE ha estat conformat per " esprintador ", ha explicat Carmen Calvo.









El PP "ha trigat un minut" a "perdre completament el rumb", i Ciutadans "exactament igual", davant d'una "ultradreta" que recorda temps que Espanya ha "deixat enrere", ha assenyalat Calvo, i enfront d'ells, a l' PSOE li "pesen meravellosament bé les sigles" des de fa 140 anys, "l'únic partit veterà amb les seves sigles intactes", i que aposta per "la revolució quotidiana".





Les dretes, que són "3 però una", defensen el seu model d'Espanya, i fora d'ell, els altres són "una mena d'anomalia", que serà "majoria el 28 d'abril", ha assenyalat la vicepresidenta.

Ha defensat una forma de governar "de manera impecable" en defensa de la cohesió territorial, i amb "expectatives de futur a Europa". Davant d'una política que "ha esdevingut en un panorama completament irracional", el PSOE és "un partit que governa amb 200 diputats i amb 84", de manera que "cal tenir art".





En un acte amb el secretari provincial del PSOE de Granada, José Entrena, i els candidats per la província a les generals, el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Montilla, ha presentat a Calvo prèviament com una persona "valenta", que "no s'arronsa", i ha apostat perquè el 28A sigui una "onada" que porti al 26M.





Montilla, que encapçala la llista socialista al Congrés per Granada, ha defensat la tasca realitzada en nou mesos pel Govern de Pedro Sánchez, amb 19 lleis, 28 decrets lleis i la transposició de 41 directives europees.