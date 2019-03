Bonvehí no se sent qüestionat pel PDeCAT: "No vaig a Dimitar"

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha assegurat que no se sent qüestionat al capdavant del partit després de la crisi oberta per la confecció de les llistes a les eleccions generals, i ha deixat clar que no dimitirà.





"No dimitiré, no em sento per res qüestionat. Tot el contrari. Totes les opcions i decisions que ha pres el partit s'han aprovat en els diferents òrgans. El partit surt reforçat", ha recalcat.





Segons Bonvehí, el partit surt reforçat perquè es presenta sota una "fórmula transversal" que és JxCat i perquè ha incorporat nous noms a les llistes apostant així per nous lideratges en la formació.





"No es pot tenir present només a la gent del PDeCAT que ja no està en les llistes. El PDeCAT mira al futur, crea nous lideratges i estarà ben present en JxCat", ha sostingut.





Per això, després d'apuntar que el seu objectiu és situar l'PDeCAT en un projecte polític de futur, ha afirmat que està tranquil i se sent "molt bé comprès" pel seu partit.









XUCLÀ I CAMPUZANO





També ha advertit que no comparteix "la visió apocalíptica" que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'hagi imposat en la negociació de les llistes, i defensa que el PDeCAT ha decidit als seus candidats, i per tant que no repeteixin noms com Carles Campuzano i Jordi Xuclà.





Així, ha reivindicat que a les llistes al Congrés van tots els candidats que van quedar primers en les primàries que van celebrar, destacant que Xuclà no les va guanyar i que Campuzano no es va presentar a aquest procés: "Sí hi va haver un pronunciament en la seva comarca que consideraven que era una persona valuosa per continuar ".





Sobre l'excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal, que sí que va guanyar les primàries a la seva comarca, la defineix com una persona de "molt valor i futur", però afegeix que van considerar que havia de seguir com a senadora per la seva bona feina.





CONGRÉS





En preguntar quin paper ha de jugar JxCat al Congrés, ha defensat que han de "fer política, fer política en clau catalana i intentar trobar una solució política" al conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya, el que inlcou reivindicar el dret a l'autodeterminació .

"Intentarem desbloquejar el problema polític entre Catalunya i Espanya", ha destacat Bonvehí, després d'afegir que JxCat també ha de defensar els interessos dels catalans en totes les iniciatives que s'aborden en les Corts.





Després aspirar a repetir els 8 diputats que tenen actualment al Congrés, assegura que estan disposats a dialogar amb el PSOE i amb qui respecti els drets de Catalunya per trobar una sortida al conflicte.





"Sempre hem estat disposats al diàleg, a parlar amb el PSOE, amb tothom, per desbloquejar la relació Catalunya-Espanya. Seguim estant on estàvem quan negociàvem la tramitació dels pressupostos", ha asseverat.





Aquesta negociació no va fructificar pel rebuig del Govern a acceptar una taula de negociació amb la Generalitat amb la presència d'un interlocutor, ha recordeu Bonvehí, que ha tornat a posar l'oferta sobre la taula: "No ha d'haver vetos per trobar solucions".