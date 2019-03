La 'Nova Espanya' de Luis Enrique guanya davant Noruega

El nou projecte de Luis Enrique arrenca amb una victòria a Mestalla davant Noruega (2-1) en la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020.













Ja en el minut 15, Rodrigo avançava a Espanya per la banda esquerra assistit per Jordi Alba, en una jugada iniciada per Marc Asensio. Rodrigo es convertia així ser el cinquè jugador del València, després de Carlos Marchena, a marcar per a Espanya a Mestalla i estrenava la porteria del debut de Luis Enrique com a tècnic de la selecció.





Morata intetaba rematar un cop sense encert i sense sort, mentre Noruega començava a aparèixer des de les bandes al final del primer temps. La Roja va baixar la seva intensitat després del primer gol, i això li va passar factura en la segona meitat.





Iñigo Martínez cometia penal sobre Johnsen i Ramos es llebava la groga per protestar en la decisió Arbrital, perquè Joshua King batés De Gea al 64 i empatarà la trobada.









Va ser llavors quan Espanya va despertar de la seva letargia i Morata va despertar, ara sí que amb cert, l'oportunitat de victòria per a la selecció nacional. L'ara davanter de l'Atlètic, va decidir anar de penal a penal, i va provocar que Jarstein, el porter noruec, provoqués una falta i conseqüent pena de tir lliure, després d'una mala lliurament, ja en el minut 69.





Un cop més Sergio Ramos transformava al panenka (70 ') i després el seu gol, Luis Enrique donava pas que Jaume Mata debutés amb la selecció espanyola. Asensio ha tingut el tercer en el 90, però se li va escapar per sobre del travesser.





La selecció espanyola reneix de les seves cendres després de l'desfet del Mundial a Rússia amb Lopetegui. Ho fa sense brillar i davant un rival modest. Però aconsegueix el resultat esperat, guanyar, i ho fa oferint una bona imatge.