Bonvehí rebutja eleccions anticipades i defensa que la legislatura arribi "fins al final"

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha advocat perquè la legislatura a Catalunya arribi "fins al final" i no hi hagi eleccions anticipades, fins i tot si hi ha una eventual sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als líders sobiranistes encausats.





"Li demanaria al Govern que seguís fins al final de la legislatura per governar. Crec que tots els consellers han de centrar durant els propers mesos, i espero que anys, en governar bé el país", ha defensat.





Bonvehí ha exposat que el Govern es va configurar per aixecar l'article 155 i, un cop aconseguit, s'ha de centrar en governar les institucions d'autogovern recuperades: "La gent ens tria perquè durant quatre anys fem una bona feina".





"No veig les virtuts d'una convocatòria electoral anticipada. No hi ha cap motiu perquè es convoquin eleccions", ha insistit el dirigent independentista, que ha precisat que, en qualsevol cas, la decisió és del president Quim Torra i sempre la respectarà sigui quin sigui.





Bonvehí ha anticipat que una sentència condemnatòria "segurament deixarà tocat al país i la gent del carrer tindrà la necessitat de fer-se sentir", però tot i així ha conclòs que optar per un avançament electoral no seria el més convenient.





"Jo crec que la legislatura ha de continuar en aquest sentit: per denunciar a Catalunya, Espanya, Europa i al món la situació injusta que vivim, i perquè es pugui seguir governant amb una majoria sobiranista" al Parlament, ha reflexionat.





Al Parlament, JxCat ha impulsat una reforma del reglament per investir Carles Puigdemont de forma telemàtica i sense necessitat que acudeixi a la Cambra, i Bonvehí ho ha avalat: "Cal intentar modificar la llei per fer-ho possible. Tinc la sensació que només JxCat ha empès perquè això surti ".





COMUNS I PSC





Bonvehí ha defensat que el Govern ha d'intentar aprovar els pròxims pressupostos, després del fracàs dels comptes d'aquest any, i per aconseguir-ho reclama incloure com a socis potencials no només als comuns, sinó també al PSC: "No es poden descartar cap de les dues vies ".





"Si el PSC actua en clau catalana, i el PSOE a Espanya és capaç de desbloquejar la situació Catalunya-Espanya, no cal descartar de cara el futur als socialistes", ha continuat Bonvehí, que també contempla als comuns malgrat assenyalar que tenen moltes diferències amb ells.





PRIMÀRIES I RELACIONS AMB EL PNB





Bonvehí ha defensat que les relacions del PDeCAT amb el PNB són bones, tot i que han decidit finalment concórrer a les eleccions europees en llistes separades, i ho han fet per considerar que el procés sobiranista català no té "el mateix ritme" que el del govern d'Euskadi.





"Tenint en compte que el procés català no va al mateix ritme que al País Basc, és millor que tots dos ens sentim lliures per fer la campanya sols", ha argumentat el líder del PDeCAT, que ha negat que el motiu de la no aliança hagi estat que el PNB no veu amb bons ulls que el candidat sigui Puigdemont.





A més, ha anunciat que el PDeCAT aquest dilluns posarà en marxa les primàries per configurar la candidatura que acompanyarà l'expresident en els comicis europeus, i li agradaria que "a la primera setmana d'abril" el tema estigués resolt.





La candidatura a l'Eurocambra seguirà la mateixa filosofia que les llistes d'JxCat a les catalanes del 2017 ia les generals d'abril, una part seran independents i una altra membres del PDeCAT, i Puigdemont formularà les seves propostes: "Estem parlant amb ell", revela Bonvehí .





El PDeCAT va ser expulsat a l'octubre de 2018 de l'ALDE, el partit liberal europeu -que va al·legar els casos de corrupció de CDC per fer-ho-, i Bonvehí ha explicat que no tenen decidit a quin nou grup buscaran adscriure després de les europees: "Tenim un debat intern "sobre la qüestió.