Menjar fruita seca, la clau per millorar la salut cognitiva de la gent gran

El consum de fruits secs a llarg termini podria ser la clau per millorar la salut cognitiva en persones grans, segons un nou estudi de la Universitat d'Austràlia Meridional (Unisa).





En un estudi sobre 4.822 adults xinesos de més de 55 anys, els investigadors van trobar que menjar més de 10 grams de fruita seca al dia s'associava positivament amb un millor funcionament mental, inclosa la millora del pensament, el raonament i la memòria.





L'investigador principal, el doctor Ming Li, de la Unisa, ha assenyalat que es tracta del primer estudi a informar sobre una associació entre la cognició i la ingesta de fruits secs en adults xinesos grans, i proporciona informació important sobre l'augment dels problemes de salut mental (inclosa la demència) que enfronta una població que envelleix.





"L'envelliment de la població és un dels reptes més substancials del segle XXI. No només les persones viuen més temps, sinó que a mesura que envelleixen, requereixen un suport de salut addicional que està exercint una pressió sense precedents sobre els serveis de salut i atenció a les persones d'edat --recorda el doctor Li--. a la Xina, aquest és un problema massiu, ja que la població està envellint molt més ràpidament que en gairebé qualsevol altre país del món ".





Per això, considera que "l'atenció mèdica millorada i preventiva, incloses les modificacions dietètiques, pot ajudar a abordar els reptes que presenta una població que envelleix".









"En menjar més de 10 grams (o dues culleradetes) de fruits secs al dia, les persones grans poden millorar la seva funció cognitiva fins a un 60 per cent, en comparació amb les que no els mengen, evitant el que normalment seria la 'dosi 'natural de dos anys de decadència cognitiva ".





Xina té una de les poblacions en què més ràpid creix l'envelliment. En 2029, es preveu que la població de la Xina arribarà a un màxim de 1,44 bilions, amb la proporció de joves a vells enormement desequilibrada per l'augment de la gent gran. Per 2050, 330 milions de xinesos tindran més de 65 anys, i 90.400.000 tindran més de 80 anys, el que representa la població més gran del món d'aquest grup d'edat anciana. En termes més generals, l'Organització Mundial de la Salut diu que per al 2020, el nombre de persones de 60 anys o més superarà els nens menors de cinc anys.





L'estudi Unisa va analitzar 09:00 onades de dades de l'Enquesta de nutrició de salut de la Xina recopilats al llarg de 22 anys, i va trobar que el 17 per cent dels participants eren consumidors regulars de fruita seca (majoritàriament, cacauets). El doctor Li recorda que els cacauets tenen efectes antiinflamatoris i antioxidants específics que poden alleujar i reduir el deteriorament cognitiu.





"Se sap que els fruits secs són alts en greixos saludables, proteïnes i fibra amb propietats nutricionals que poden reduir el colesterol i millorar la salut cognitiva. Si bé no existeix una cura per al deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat i la malaltia neurogenerativa, les modificacions en el que les persones mengen estan millorant la salut de la gent gran ", diu el doctor Li.





L'Organització Mundial de la Salut estima que a nivell mundial, el nombre de persones que viuen amb demència és de 47 milions. Per 2030, es preveu que augmentarà a 75 milions i per al 2050 s'estima que els casos de demència al món gairebé es triplicaran. Xina té la major població de persones amb demència.





"A mesura que les persones envelleixen, naturalment experimenten canvis en el raonament conceptual, la memòria i la velocitat de processament. Tot això és part del procés d'envelliment normal -precisa el doctor Li-. Però l'edat és també el factor de risc conegut més fort per a les malalties cognitives. Si podem trobar maneres d'ajudar a la gent gran a conservar la seva salut cognitiva i independència per més temps, fins i tot modificant la seva dieta, llavors aquest esforç val la pena ".