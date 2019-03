Barcelona necessita mesures "dràstiques" contra la contaminació

Científics del CSIC i de l'ISGlobal han reclamat voluntat política i mesures "dràstiques" per reduir la contaminació de l'aire a l'àrea d'influència barcelonina, a través d'una reducció de vehicles, i no només en episodis ambientals concrets, a més d'altres propostes.





"Anem amb anys de retard", ha destacat l'investigador del CSIC Xavier Querol, qui lidera el projecte Airuse, premiat a Europa com un dels millors per augmentar la qualitat de l'aire.





Unes 280 ciutats europees han pres cartes en l'assumpte, explica l'expert que defensa mesures transversals no només dirigides a restringir vehicles contaminants pels carrers, perquè al principi es reduiran i pot ser que a la llarga es produeixi un fenomen generalitzat de canvi de vehicle cap models més sostenibles.





És una "mesura necessària", però no té perquè resoldre el problema, ha defensat, i ha subratllat la importància de reforçar el transport públic, instaurar una taxa de congestió que reinverteixi en transport públic i la instal·lació de pàrquings dissuasius a l'entrada o sortida de la capital catalana, per exemple.





Ha posat damunt de la taula diferents mesures per pal·liar també la contaminació derivada de la flota de distribució de mercaderies per proveir als 7.000 bars i restaurants d'una ciutat tan "turística".





Des del ISGlobal, institut impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, l'investigador Xavier Basagaña ha vist com a solució formes dràstiques de reducció de vehicles, més enllà d'episodis ambientals d'alta contaminació.









GRAN DENSITAT DE VEHICLES





Ha recordat que Barcelona és una de les ciutats amb major densitat de vehicles per metre quadrat, multiplicant per quatre la de Londres, ja que a la capital catalana els turismes poden circular pràcticament per tots els carrers.





Després que la Generalitat fes públic la setmana passada un informe sobre que dues estacions de Barcelona -Gràcia i Eixample-encara incompleixen els límits legals de partícules contaminants de diòxid de nitrogen (NO2) en 2018, tres menys que l'any anterior, tots dos experts han destacat que els nivells de contaminants segueixen sent "molt alts" a Barcelona.





Querol l'ha atribuït inicialment al fet que 2018 va ser un dels anys més plujosos dels últims anys, el que ha permès netejar partícules en suspensió a l'atmosfera i escombrar la contaminació cap al mar.





"Això no vol dir que s'hagin fet bé les coses", ha observat l'expert, que igual que Basagaña ha situat la qüestió en un problema de salut pública.





"A aquest Govern local el que li hem d'agrair és que ha reconegut el problema de la contaminació de l'aire com un problema de salut pública", ha defensat Querol, que ha lamentat que la implementació d'un pla complet s'hagi condicionat a una repetició de mandat després dels comicis electorals del 26 de maig.





CALVET PRESIDEIX LA CIMERA DE L'AIRE





Precisament aquest dilluns tindrà lloc la segona Cimera per a la millora de la Qualitat de l'Aire a la conurbació de Barcelona, que presidirà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la que també assistirà el d'Interior, Miquel Buch.





També hi assistiran la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz; el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, i el diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent.