Hisenda adverteix per carta a un milió i mig d'espanyols amb comptes a l'estranger

L'Agència Tributària Espanyola ha començat a advertir a través de cartes a prop d'un milió i mig de contribuents que disposen de comptes a l'estranger o d'arrendaments d'habitatges turístics.









Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya de la renda de 2018 que s'inicia a principis d'abril. La informació s'ha recollit a través de dades bancàries i de la declaració de béns a l'estranger.





El model 720 obliga els contribuents a declarar béns i drets que tinguin en altres països amb un valor superior als 50.000 euros però, ara, Hisenda tracta amb dades que anteriorment no tenia controlats.





L'objectiu d'hisenda és donar el missatge que els bancs estan facilitant informació i que l'òptim és fomentar el compliment voluntari a l'hora de fer la declaració de la renda. Intenta no incidir tant en l'ànim de defraudar, sinó en el desconeixement.





No obstant això, en les cartes que emet Hisenda també informa de les multes que hi ha si no es regularitza la situació.





Una altra de les advertències de l'Agència Tributària està relacionada amb els apartaments turístics perquè es declarin els ingressos en la campanya de l'IRPF. Així, plataformes de pisos de lloguer turístic com Airbnb han proporcionat informació sobre els seus clients.