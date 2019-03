El càncer d'úter causa gairebé el 2% dels tumors que afecten a dones catalanes

El càncer de cèrvix o coll d'úter representa el 1,88% (gairebé el 2%) de tumors en dones a Catalunya, una incidència menor que la que té a nivell mundial, ja que globalment suposa el quart càncer més freqüent en dones, per darrere del de mama, colorectal i de pulmó.





Amb motiu del Dia Mundial del càncer de cèrvix d'aquest dimarts, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha destacat la importància de la prevenció i el cribratge en un comunicat aquest dilluns, en què ha detallat que aquest tumor es diagnostica en dones joves de 35 a 50 anys.





La causa principal és la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH) que es transmet per contacte sexual, i altres factors de risc són el tabaquisme, la immunosupressió -com a persones afectades pel virus del VIH o tractaments- i la coinfecció per altres malalties de transmissió sexual.