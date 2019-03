La selecció catalana es queda sense Xavi i espera a Piqué per jugar amb Veneçuela

El migcampista Xavi Hernández ha confirmat aquest diumenge que no participarà en l'amistós entre les seleccions de Catalunya i Veneçuela d'aquest dilluns a l'estadi de Montilivi (21.00 hores), en el qual estava convocat, a causa dels "compromisos" amb el seu equip, l'Al-Sadd de Qatar, que s'està jugant el títol de lliga.





"Lamento anunciar que finalment no podré ser a Montilivi en el Catalunya-Veneçuela. Els meus compromisos amb el meu club no m'ho han permès", ha confirmat l'exbarcelonista a través del seu compte oficial de la xarxa social Instagram.





L'Al-Sadd, líder de la lliga de Qatar, comanda la classficació amb 50 punts i dissabte vinent 30 visita el segon de la classificació, l'Al-Duhail (46), per la qual cosa una victòria podria suposar un pas gairebé definitiu cap al títol.





Malgrat tot, Xavi ha volgut donar les gràcies a la Federació Catalana i al seu president, Joan Soteras, a més de "a Carles Domènech i a Gerard López -seleccionador- per l'interès mostrat" perquè jugués "a Girona".





"Tant de bo la propera vegada pugui ser allà amb vosaltres. A Qatar tindreu el primer dels aficionats animant la nostra selecció. Visca Catalunya!", ha conclòs el missatge.





Per la seva part, Piqué tenia permís per arribar directament a la convocatòria del partit. Per tant, fins que no comenci l'escalfament a Montilivi, no es confirmarà la seva presència.





ALTRES DETALLS D'AQUEST PARTIT





L'expectació creada per part de la Federació Catalana de Futbol al voltant d'aquest partit per la presència de Xavi i Piqué, dels quals un ja no ve i l'altre en principi ho farà per la seva part, ha fet que s'hagin venut totes les entrades pel partit d'avui contra Veneçuela a Montilivi.









A més, per primera vegada en una convocatòria de la selecció catalana, l'Espanyol ha aportat el mateix nombre de jugadors que el Girona. Entre d'ells, el veterà Sergio García, qui ha declarat avui que "sempre és un honor defensar aquesta samarreta", en convertir-se el jugador que més vegades ha defensat la samarreta catalana en partits internacionals.









Tot i l'absència dels jugadors catalans més il·lustres de l'actualitat com Jordi Alba i Sergio Busquets, que han marxat amb la selecció espanyola, i la baixa de darrera hora de Xavi, el seleccionador català Gerard López, es mostra"convençut que Montilivi s'omplirà i serà una gran festa". Recordar que López ha assumit aquest càrrec després de ser acomiadat del FC Barcelona havent estat l'entrenador del filial, que aquesta temporada ha descendit fins a Segona Divisió B.