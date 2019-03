Brexit: Theresa May reconeix que encara no compta amb el suport del Parlament per al seu acord

La Primera Ministra britànica, Theresa May, reconeix davant el Parlament britànic que encara no té una majoria per obtenir el seu acord a la Cambra dels Comuns, el que significa que no presentarà l'acord per a la seva votació el dimarts, com s'havia suggerit.





"Segueixo creient que el camí correcte a seguir és deixar a la UE amb un acord el més aviat possible. Però lamento veure que encara no hi ha suport en aquesta Cambra per tornar a votar per tercera vegada", va dir May als eurodiputats el dilluns 25 de març.





No obstant això, això no vol dir que l'acord no pugui ser votat aquesta setmana, com ha exigit el Consell Europeu per a posposar el Brexit fins al maig. Mai assegura que seguirà negociant amb els parlamentaris per tractar d'aconseguir una majoria al voltant del seu acord:





"Continuaré les converses per aconseguir suport i seguretat per al Brexit. Si no ho aconseguim, el govern obtindrà la majoria en el camí a seguir", va dir.





