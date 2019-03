La Guàrdia Civil qualifica d'"insurreccional" el clima a Catalunya després del 20-S: "Era un polvorí"

El tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, cap de la policia judicial a càrrec de la investigació sobre l'organització del referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017, ha qualificat d'"insurreccional" el clima a Catalunya a partir de les actuacions a Unipost -on l'Institut Armat va confiscar milers de targetes censales- i sobretot de l'operació de registres del 20 de setembre en diferents seus del Govern. "Allò era literalment un polvorí", ha dit.









Així ho ha assenyalat aquest testimoni clau davant la sala que jutja el procés al Tribunal Suprem, incidint en l'existència d'un abans i un després en l'ambient que va envoltar les investigacions que el seu equip de policia judicial duia a terme per ordre primer de la Fiscalia de l'Audiència Nacional -des novembre de 2015- i després arran de les diligències iniciades al març de 2017 pel jutge de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.





"Vam detectar les cartes d'Unipost i aquí ja va ser un cop dur", ha assenyalat, per afegir que un dia després, amb motiu de l'operació del 20 de setembre, va caldre muntar un dispositiu especial perquè els registres no fossin coneguts amb anterioritat i les proves que es buscaven poguessin ser "difícilment obtenibles".





"A partir d'aquí ens posàvem en un clima que podríem qualificar, per objectius i per nombre d'accions, d'insurreccional", ha afegit.





Dins d'aquest clima d'accions dirigides contra la investigació, el tinent coronel ha assenyalat que es van comptabilitzar un total de 88 actuacions contra la Guàrdia Civil, tan sols dos abans del 20-S, 84 entre aquesta data i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i de nou tan sols dos després d'aquest moment.





Ha dit també que la celebració del referèndum no era només l'objectiu, sinó "la pedra angular sobre la qual pivotava tot un procés, la condició 'sine qua non' per a la declaració d'independència o per posar l'Estat en una situació de conflicte".





"Allò era literalment un polvorí, els policies amb un mínim de responsabilitat sabíem que qualsevol incident petit podria derivar en una escalada incontrolable i afortunadament no va ser així", ha afegit. "Però els tres cossos policials coincidíem que era un polvorí, això era inqüestionable".





