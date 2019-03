Espanya torna a guanyar a Malta 23 anys després

Tot i que aquest partit no té la mateixa transcendència del 12 a 1 que la Roja li va endossar a Malta el 1983, avui la victòria ha tornat a tenir gust de èpica (0-2).





El 21 de desembre de 1983, Espanya va jugar contra Malta l'últim partit de classificació per a la UEFA Euro 1984, en què necessitaven 12 gols per classificar-se i van aconseguir un 12 a 1. Aquest partit es coneix com un dels més importants en la història de la selecció espanyola de futbol.





Potser aquest triomf davant Malta no tingui tanta transcendència, però sí que consolida nova selecció espanyola de Luis Enrique, absent en aquest partit per motius familiars.









Morata posava el primer gol per la victòria d'Espanya en aquest partit a la primera meitat (30 '), després de la cedida de Bell i rematant un xut impossible per al porter maltès Bonello, després d'un gran control de la pilota amb el que va deixar a la defensa maltesa enrere.





El doblet de Morata vindria al 72 'després d'una centrada perfecte de Navas que el davanter exmadridista i ara matalasser, fica de rosca contra la xarxa amb un cop de cap.





Amb aquest doblet, Morata aconsegueix el seu gol número 15 amb la selecció espanyola.

















Tant la primera com la segona meitat, Espanya ha jugat organitzada, dominant en tot moment i sense que Malta hagi pogut generar perill, amb més de 20 ocasions d'Espanya i ninnguna de Malta. Així, la selecció nacional lidera el seu grup de classificació per a l'Eurocopa 2020.









La Roja ha mostrat la seva superioritat tècnica 23 anys després, tirant d'èpica en recordar el primer gran assoliment que va aconseguir la selecció nacional, fins a convertir finalment en 2010 campiona del Món i el 2012 per segona vegada de l'Eurocopa, ia dia d'avui, una de les seleccions internacionals de futbol favorites en les competicions que disputa.





V eremos si la 'Nova Espanya' del en aquesta ocasió absent Luis Enrique, torna a escriure una nova pàgina memorable per al futbol espanyol després d'aquesta segona victòria dels dos primers partits de l'asturià al capdavant de la selecció nacional.