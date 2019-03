Pedro Sánchez es compromet a acabar amb el dèficit de la Seguretat Social en cinc anys

El PSOE es compromet al seu programa electoral a actualitzar cada any les pensions en funció de l'IPC real i a augmentar en major mesura les pensions mínimes i no contributives, per a la qual cosa eliminarà l'actual Índex de Revaloració (IRP), que limita la pujada de les pensions a un màxim del 0,25% en situacions de dèficit en la Seguretat Social, una situació de dèficit que vol eliminar en el termini de cinc anys.









No obstant això, aquest índex no s'ha aplicat ni en els anys 2018 ni 2019, quan les pensions han pujat amb caràcter general un 1,6%, per sobre de l'IPC previst.





El que no derogarà si torna a governar després de les eleccions generals del 28 d'abril és el factor de sostenibilitat, l'entrada en vigor va ser ajornada fins al 2022. El PSOE no parla de suprimir-lo, però sí de reformar-buscant un "disseny compartit" amb els agents socials.





El PSOE es compromet al seu programa de '110 mesures' a reformar el sistema de pensions des del Pacte de Toledo i el diàleg social i es dóna cinc anys per eliminar el dèficit de la Seguretat Social, un objectiu que ja havia esmentat la ministra de treball, Magdalena Valerio, l'estiu passat.





Per a això buscarà que les cotitzacions socials suportin la despesa de naturalesa contributiva i augmentarà progressivament les aportacions de l'Estat davant la despesa lligat a la jubilació de la generació del 'baby-boom', que suposarà passar de pagar les 9,7 milions de pensions actuals a més de 14,4 milions de pensions.





El PSOE vol seguir endavant en la modificació del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) perquè aquests cotitzin d'acord amb els seus ingressos reals.





Es compromet a més a continuar millorant la protecció social d'aquest col·lectiu amb la intenció de equiparar-la a la dels treballadors per compte d'altri i a estendre "gradualment" els drets laborals dels autònoms.





REFORMA LABORAL





En matèria d'ocupació, el PSOE tampoc parla ja de derogar la reforma laboral, sinó d'eliminar els "aspectes més lesius" de la mateixa i d'elaborar un nou Estatut dels Treballadors per al Segle XXI. També es compromet a seguir augmentant de manera gradual el salari mínim, fins a arribar al 60% del salari mitjà ia reordenar els contractes per a deixar-los en tres modalitats: indefinit, temporal i formatiu.





Els socialistes es proposen abordar els problemes estructurals del mercat laboral (atur de llarga durada, rotació, temporalitat, parcialitat involuntària), reforçant la causalitat dels contractes temporals i el Pla d'Ocupació Digne, reformulant les polítiques actives d'ocupació, impulsant la formació contínua i promovent un Pla Nacional d'Ocupació que inclogui mesures especials per incentivar l'ocupació en el món rural. Es plantegen així mateix dissenyar un pla de xoc per l'ocupació per a les dones que permeti reduir la bretxa de gènere en el mercat laboral.





També pretenen reformar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals per incorporar nous riscos ambientals i tecnològics; llançar una oficina nacional d'emprenedoria per assessorar els emprenedors davant del repte digital, i impulsar l'economia social, modificant el règim fiscal de les cooperatives i societats laborals.