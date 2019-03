El comitè d'empresa de Nissan Barcelona demana definir un pla de futur

El comitè d'empresa de Nissan Barcelona ha reclamat aquest dimecres un procés de negociació amb la participació de Generalitat i Govern central per definir un pla estratègic que desenvolupi les condicions industrials i laborals per al futur de l'empresa a Catalunya, després de plantejar la companyia una reducció de 600 llocs de treball a la planta de Barcelona i una inversió de 70 milions en una fàbrica de pintura.









En roda de premsa, el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, ha assegurat que la plantilla vol que els treballadors tinguin unes condicions dignes i producció a les plantes de Zona Franca i Montcada: "La competitivitat no és només amb la sortida de treballadors, sinó amb la producció. Necessitem producció".





Vicente ha subratllat que la companyia els ha reclamat que tinguin confiança, però ha assenyalat que en aquests anys "no se l'ha guanyada", i que el comitè ha elaborat un document que passa per un pla estratègic que inclogui inversions productives, logístiques i ergonòmiques , una política d'ocupació estable, incrementar el volum de producció -per sobre de les 175.000 unitats anuals, ara és de 78.000- i adaptar el conveni col·lectiu.





"El que ens preocupa és la viabilitat de la planta. No renunciarem a un pla de futur", ha ressaltat Vicente, que ha dit que batallaran per un pla industrial de futur que garanteixi condicions dignes per als que abandonin l'empresa com a els que es queden i de producció.





Miguel Ángel Boiza, del comitè d'empresa de Zona Franca, ha afirmat que ara s'ha d'obrir el procés de negociació després de l'anunci de la companyia amb el principal objectiu de salvaguardar el futur, i ha retret que Nissan vulgui tenir a punt un acord abans de Setmana Santa sense temps per negociar: "Volen un acord dur i ràpid".