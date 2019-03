Seat va aconseguir el 2018 el millor resultat de la seva història

L'automobilística Seat va tancar l'exercici 2018 amb un benefici després d'impostos de 294 milions d'euros, fet que suposa un 4,6% més que el 2017 i el millor resultat de la seva història.

El president de la companyia, Luca de Meo, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa que 2018 va ser el millor any de la seva història i el tercer consecutiu amb beneficis rècord: "Està succeint alguna cosa especial a Seat".





El volum de negoci de la companyia amb seu a Martorell (Barcelona) va pujar a 9.991.000 d'euros, un 4,6% més que l'any anterior i un 33% respecte a 2014, quan van facturar 7.479.000.





PRODUCTE





També ha registrat la seva major xifra d'ingressos, en el qual ha estat el seu sisè any consecutiu amb un augment de vendes, en registrar unes entregues mundials de 517.600 unitats, un 10,5% més respecte a l'any anterior i la millor xifra des de 1950.





Pel que fa al benefici operatiu, la companyia va arribar als 223 milions d'euros, fet que suposa gairebé el doble (93,2%) del registrat el 2017, que va ser de 116 milions, cosa que Luca de Meo ha atribuït a la comercialització de productes amb un major marge de contribució.





"Un de cada tres Seat va ser un SUV, mentre fa tres anys no teníem cap. Per primera vegada tenim productes frescos i bons", ha asseverat sobre 2018, any en què la companyia ha començat a fabricar l'Audi A1 a Martorell i es va iniciar la producció del Tarraco a Wolfsburg.





MÉS INVERSIÓ





Per la seva banda, el vicepresident de Finances, IT i Organització, Holger Kintscher, ha destacat que ha estat "un altre any de rècords" gràcies a l'esforç en renovació i ampliació de la seva cartera de productes.





"El nostre marge de benefici ha arribat a un nou rècord, per poder materialitzar tots aquests èxits hem hagut d'efectuar les inversions en R + D més grans de tota la nostra història", ha asseverat.





La companyia va destinar 1.223 milions d'euros a inversions i despeses en Recerca i Desenvolupament (R + D), fet que suposa un 27,1% més respecte al 2017, mentre que d'aquest volum, 656 milions van ser íntegrament a R + D, 1 41,4% més que l'any anterior.





PLA D'INTERNACIONALITZACIÓ





Seat, que va exportar el 2018 el 80% del seu volum de negoci, té com a objectiu créixer a Àfrica del Nord; Llatinoamèrica, amb l'inici de la seva activitat a Xile a partir del segon semestre i el reforç de la seva posició a Colòmbia.





A més, la companyia s'està preparant per entrar a la Xina, on forma part de la l'aliança d'empreses 'JAC Volkswagen: "El mandat que tenim és desenvolupar una gamma purament elèctrica de cotxes, una marca progressista que es dedicarà a la nova generació de consumidors xinesos ", ha asseverat d'Meo.





El president de Seat ha afirmat que tenen la confiança per "plantar cara tranquil·lament al futur", que passarà per fer front a la desacceleració dels mercats i per augmentar el seu pressupost en desenvolupament.





"Per a molts, aquest període serà un terreny dur de proves de superar, caldrà augmentar la productivitat, generar marge i mantenir un estructura de costos molt austera, una cosa que ja vam fer durant la crisi", ha afegit.





ESTABILITAT





En aquest sentit, ha declarat sentir optimisme per la situació en què es troba la marca, pel fet de formar part del Grup Volkswagen i pel seu paper creixent dins el conglomerat com a marca juvenil i emotiva: "Ens hem guanyat una gran confiança".

Preguntat pels estabilitat dels llocs de treball a Martorell, De Meo ha posat en valor la contractació de 1.500 persones en els últims tres anys: "Estem convençuts que podrem mantenir la plantilla establea".





A més, ha explicat que el pròxim conveni laboral es basarà en dues coses: en l'augment de la productivitat i en la requalificació dels empleats per protegir els llocs de treball.













Herbert Diess (Volkswagen) assegura que Seat és la marca que creix més ràpid de tot Europa





El conseller delegat del grup Volkswagen, Herbert Diess, ha assegurat que l'espanyola Seat és la marca que creix més ràpidament a Europa i que està començant a exercir un "nou" paper dins del consorci.





Diess, durant la presentació dels resultats de l'any 2018 de la firma espanyola a Barcelona, ha assenyalat també que Seat serà el "motor" que permeti obrir el mercat nord-africà al grup Volkswagen, després de presentar uns resultats que ha qualificat de "excepcionals".





Pel que fa a la reducció d'emissions de diòxid de carboni (CO2), el màxim directiu de Volskwagen ha assegurat que el grup està compromès amb l'Acord de París i amb l'objectiu de contenir l'escalfament global. Diess ha assenyalat que les metes establertes es poden assolir mitjançant una reducció "considerable" de les emissions de carboni en tots els sectors industrials i en tota la societat.





Un 14% de totes les emissions de carboni de tot el món procedeixen del sector del transport, segons ha especificat, i un 1% el produeixen els turismes del grup Volkswagen. "El nostre objectiu és reduir aquesta petjada de carboni a zero abans de 2050 i convertir a tot el grup Volkswagen en una empresa neutra", ha sentenciat Diess.





URBÀ ELÈCTRIC DE MENYS DE 20.000 EUROS





Per aconseguir aquest objectiu, la companyia considera que Seat té un paper "primordial" ja que la firma espanyola oferirà el primer vehicle elèctric per als trajectes urbans a un preu inferior als 20.000 euros. En aquest sentit, esperen fer de la mobilitat elèctrica alguna cosa "accessible".





La indústria de l'automoció s'enfronta a una transformació "imminent", segons va recordar el conseller delegat de Volkswagen, que va afegir que el grup invertirà més de 30.000 milions d'euros fins 2023 en mobilitat elèctrica.





Pel que fa a la previsió de futur, un dels objectius de la companyia és deixar de ser "estrictament" un fabricant i ser cada vegada més una empresa de programari, per al que Seat també tindrà una gran aportació amb el seu centre d'innovació, el metròpolis Lab de Seat. "El programari representarà el 90% de les innovacions en aquest sector i es tracta d'un canvi que implica unes exigències totalment noves", va assenyalar Diess.





Sobre la continuïtat de Luca de Meo al capdavant de Seat, Diess ha assenyalat que és una "molt bona" combinació per a la marca ja que encara té "camí per recórrer" fins convertir-se en "font d'inspiració" per a la resta de marques.