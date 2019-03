Bautista protagonitza la remontada del torneig a Miami i guanya a Djokovic

El tennista espanyol Roberto Bautista ha donat la sorpresa de la jornada en el torneig de Miami (Estats Units), segon Masters 1.000 de la temporada, en remuntar i derrotar en els vuitens de final el número 1 del món, el serbi Novak Djokovic (1-6, 7-5, 6-3), i s'enfronta en els quarts al defensor del títol, el nord-americà John Isner, avui a les 21.30 hores.





Aquesta, és la segona vegada consecutiva que el tenista de Castelló de la Plana guanya al serbi en aquest any.









En el tercer torn de la pista nord-americana, el número u del món, que en tercera ronda va necessitar tres sets per derrrotar l'argentí Federico Delbonis, ha iniciat el duel davant contra l'espanyol amb solvència, i ha castigat els seus errors amb dues pilotes de break que no ha desaprofitat per posar-se 5-0.





En la seva tercera pilota de set, el balcànic ha tancat el primer parcial en menys de mitja hora, un començament que apuntava a un partit senzill per al primer cap de sèrie a Miami. No obstant això, el castellonenc ha reaccionat en una gran segona màniga en mostrar els seus millors cops.





Després de perdre el seu primer servei, Baptista ha respost amb un contrabreak en un intercanvi en els primers jocs que s'ha interromput per l'aparició de la pluja, amb 5-4 per a l'espanyol. Quan els núvols han donat una treva, el partit s'ha reprès; en el 13è joc, quan el 'tie-break' semblava inevitable, el de Castelló ha signat un trencament que li ha permès forçar el tercer parcial.





En aquest, han començat bé les coses per a Bautista, que ha trencat pel 3-1 després d'una doble falta rival, encara que Djokovic no ha esperat molt per retornar-li el trencament. Un nou break del número 25 del món, confirmat posteriorment amb el seu servei, l'ha deixat a un sol punt de la victòria.





La confiança ha abandonat el serbi, que malgrat defensar el seu servei no ha pogut fer res en el novè joc, quan Bautista ha segellat en la seva primera pilota de partit i en una mica més de dues hores i mitja de joc la seva tercera victòria en els deu duels disputats en el circuit davant del balcànic.





D'aquesta manera, Bautista se cita a quarts de final amb el vigent campió del torneig, el nord-americà John Isner, que ha eliminat en els vuitens de final el britànic Kyle Edmund en un partit resolt en dos 'tie-breaks' [7-6(5), 7-6(3)].





Per la seva part, Federer juga el seu partit de quarts a les 20.00 hores contra el rus Medvedev, mentres que el nord-americà Francis Tiafoe i el canadenc Denis Shapovalov ja s'han classificat per les semifinals.