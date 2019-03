Colau eludeix el debat sobre la Capella de la Misericòrdia abans de perdre la votació

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha retirat del ple d'aquest divendres la proposta d'extingir la concessió de la Capella de la Misericòrdia prevista per a l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per destinar-la a l'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP) Raval Nord, després que la Diputació de Barcelona proposés aquest dijous ubicar-lo en un solar del CCCB davant el Macba.









La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha retirat la proposta d'acord després de debatre-ho i quan l'oposició s'havia manifestat àmpliament en contra de treure la Misericòrdia del Macba: "No ens dóna confiança l'acord que es va anunciar ahir, per la qual cosa per al Govern seria important disposar de la Capella de la Misericòrdia per si no prospera ".





Pin ha assegurat que la proposta de l'organisme provincial és un moviment del Govern de la Diputació de PDeCAT i ERC de tipus "electoralista", i ha criticat que, després de més de 13 anys de queixes, només s'ha aconseguit oferir un solar per al CAP Raval després d'una mobilització sense precedents dels veïns de la zona, segons ella.





La proposta retirada del ple demanava extingir la concessió de la Capella de la Misericòrdia del Macba i desestimar les al·legacions que havia presentat el museu contra la decisió, però finalment s'ha retirat a petició dels grups després que la Diputació oferís aquest solar, annex al museu i davant els murals d'Eduardo Chillida i Keith Haring.