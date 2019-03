El Reial Madrid busca trobar la seva millor versió en la primera visita del Huesca al Bernabéu

El conjunt blanc es mesurarà aquest diumenge, al Santiago Bernabéu, a la SD Hueca a la jornada número 29 de Laliga, competició que té pràcticament a la butxaca el seu màxim rival , el FC Barcelona.









Tot i la mala temporada dels madrilenys, l'equip ha renovat la seva cara i, amb la tornada de Zinedine Zidane a la banqueta, tan sols es respira optimisme a la capital espanyola i, tot i la victòria de l'Atlètic de Madrid davant l'Alabès (0 -4), l'objectiu del Reial Madrid segueix sent aconseguir la segona plaça que a dia d'avui pertany als del Cholo Simeone.





La premissa és clara: acabar la lliga de la millor manera possible i començar a preparar la propera campanya. Per a això, guanyar al Huesca -a priori el Reial Madrid és favorit- seria una bona injecció de moral per a les nou jornades restants.





Al davant, els blancs tindran el cuer de la Primera Divisió, la SD Huesca, que visitarà el feu madridista per primera vegada en la seva història. Però tot i la mala situació a la taula del conjunt d'Osca, l'equip blaugrana arriba en una bona dinàmica, doncs d'estar pràcticament descendit fa algunes jornades, les últimes actuacions conviden a pensar en una possible salvació.





ROTACIONS PEL 'VIRUS FIFA'



Com cada vegada que hi ha una aturada de seleccions, el Reial Madrid és un dels equips més perjudicats. Fins tretze jugadors blancs van haver de desplaçar-se amb els seus combinats internacionals.





És bastant probable veure a la banqueta Varane, Asensio, Kroos o Modric, i podrien tenir minuts jugadors com Daniel Ceballos, Isco, Lucas o Nacho, jugadors que, amb Solari, -excepte Lucas- no van tenir massa protagonisme.