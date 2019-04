Aquestes són les novetats de la declaració de la renda de 2018

Aquest 1 d'abril s'obre el termini per sol·licitar cita prèvia a l'Agència Tributària per fer la declaració de la renda de 2018. Coneixes les principals novetats de la campanya d'aquest any?









El primer que has de saber és que hi ha un nou llindar per fer la declaració. Els contribuents que percebin menys de 12.643 euros de dos pagadors diferents, no estan obligats a declarar. Abans, aquesta quantitat era de 14.000 euros. Això s'aplica des del 5 de juliol. El límit per als que tinguin un sol pagador és de 22.000 euros anuals, igual que anteriorment.





Els contribuents que tinguin rendes inferiors a 16.825 euros es beneficiaran d'una reducció de la quota, que ara és de 5.565 euros anuals per als que ingressen menys de 13.115 euros i una quantitat proporcional a aquesta xifra per als que perceben entre 13.115 i 16.825 euros. Aquest any, la reducció només té efecte a partir del 5 de juliol.





Pel que fa a les beques, el límit exempt passa de 3.000 a 6.000 euros, i fins als 18.000 si es tracta de despeses de transport i allotjament per a estudis reglats del sistema educatiu. En el cas del doctorat, la quantitat és de 21.000 euros si es fa a Espanya i de 24.600 si es cursa a l'estranger.





Sobre l'habitatge habitual, a partir de 2018 es regula la deduïbilitat dels subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) amb fins a un 30 per cent i la restauració.





FAMÍLIES





Una altra novetat té a veure amb les escoles bressol, i és que en alguns casos es poden deduir fins a 1.000 euros addicionals de cada fill menor de tres anys.





La deducció de família nombrosa s'amplia en fins a 600 euros addicionals per fill, encara que aquest any es comptabilitza a partir d'agost.





Els ingressos per prestacions de maternitat i paternitat estan exempts del pagament de l'IRPF.