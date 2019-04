L'AMB vol aixecar parcialment el veto als cotxes contaminants a partir del 2020

El director de Serveis de Mobilitat Sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Carles Conill, ha explicat que la institució metropolitana treballa en un registre perquè vehicles autoritzats i estrangers puguin circular de forma puntual dins de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir l'1 de gener de 2020.





En una entrevista a betevé, Conill ha recordat que el trànsit provoca el 80% de les emissions contaminants a la part central de la ZBE, en un projecte que abasta 95 quilòmetres quadrats, i inclou Barcelona i part de Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.









Aquests permisos puntuals permetrien que els vehicles que no tenen l'etiqueta de la Direcció General de Trànsit (DGT) puguin anar a passar la ITV o transportar un familiar fins a un hospital si prèviament s'ha perdut l'autorització corresponent, entre d'altres supòsits, i per el que es necessitarà estar inscrit en el registre.





La tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ja va explicar el passat 14 de març que s'estudiarien "excepcions puntuals" per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències -policia, bombers i ambulàncies- i serveis assistencials -metge i funerari-.





Va afirmar que es debatrà la possibilitat d'establir un nombre limitat de dies a l'any perquè els vehicles sense etiqueta puguin circular per a usos puntuals; s'estudiarà la inclusió o no dels divendres a la tarda com a període de restricció, i també es valorarà la possibilitat d'aplicar la norma "de manera progressiva" per als vehicles professionals.





Per aprovar l'ordenança, s'obrirà un procés de participació que es durà a terme fins al mes de setembre de 2019; l'aprovació inicial de la nova ordenança està prevista per al mes d'octubre de 2019, i es preveu que la ZBE entri en funcionament l'1 de gener de 2020, en un procés que avaluarà les diferents propostes que es plantegin sobre la mesura.