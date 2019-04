La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha titllat d'"escàndol d'enormes proporcions" la informació coneguda aquests dies en relació amb que "l'Audiència Nacional ha qualificat la 'Policia Política' del Ministeri de l'Interior com a organització criminal".









Montero, que ha dit que "tots hem assistit amb certa preocupació" i amb "sorpresa" a l'esmentada informació, ha tornat a qualificar d'"escàndol d'enormes proporcions", protagonitzat, ha dit, "en primera persona pel PP, de forma secundària per Ciutadans que ha estat sustentant al Govern per aquell temps i que no s'assabentava, s'assabentava molt poc, o mirava a una altra banda".





Segons el parer de Montero, que ha participat en un dinar col·loqui del Fòrum Joly Andalusia a Màlaga, són temes "transcendentals" i que preocupen el dia a dia, almenys, dels que es dediquen "a servir públicament intentar aportar el nostre granet de sorra".





De la mateixa manera, ha criticat que "les dues formacions --PP i Cs-- s'han atrevit a posar cordons sanitaris a altres formacions polítiques o anticipar un bloc institucional després del resultat dels propers comicis" perquè, segons ha recordat, "el seu objectiu , dit per ells, és de totes totes fer fora aquest Govern sorgit legítimament d'un mecanisme recollit en la Constitució", en al·lusió a la moció de censura.





Finalment, ha criticat els que "fan servir els recursos de l'Estat per, presumptament, accedir a informació sensible de l'oposició o fer xantatge o torpedinar acords entre formacions polítiques".