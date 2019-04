L'exconseller Lluís Recoder, l'excoordinadora general de l'PDeCAT Marta Pascal i el número tres de la candidatura d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Puig, presentaran el llibre del fins ara portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano.





Sota el títol de 'Reimaginemos la independencia. Un proyecto válido para todo el mundo' (Editorial Catarata), el llibre es presentarà el dilluns8 a les 19.00 hores a la Casa del Llibre, segons ha explicat l'organització.









Després de més de 20 anys al Congrés, el PDeCAT va decidir no incorporar a Campuzano a les llistes de JxCat a les eleccions generals del 28 d'abril tot i que l'agrupació comarcal del Garraf, en no haver fet primàries, va traslladar a la direcció del partit la proposta perquè encapçalés la de Barcelona.





La decisió del partit de no incorporar el seu nom i altres com el de Jordi Xuclà i Marta Pascal va aixecar polèmica, i el mateix Campuzano va admetre que el PDeCAT haurà d'obrir "debats i discussions pendents" després del cicle electoral perquè, al seu parer, hi ha gent dins i fora de la formació que reclama un sobiranisme tranquil, útil i eficaç.





Pascal, que va renunciar al càrrec de coordinadora del PDeCAT al juliol de 2018 a l'admetre que no tenia la confiança de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, sí va guanyar les primàries a Osona, però el president del partit, David Bonvehí va considerar que havia de seguir com a senadora per designació autonòmica.





L'exconseller Recoder, que va ser alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), va deixar la primera línia política al març de 2013, quan formava part del Govern d'Artur Mas, per dedicar-se a l'advocacia, i malgrat que sempre se li va considerar un valor en alça i ell mateix no va descartar tornar, de moment no ha fet el pas.





L'economista Miquel Puig, ara a la llista del republicà Maragall, va ocupar responsabilitats en governs de CiU com la presidència del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i la direcció general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), però també va ocupar càrrecs de rellevància en l'àmbit privat com la direcció general de la divisió d'aeroports d'Abertis, entre altres.