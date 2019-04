Guàrdies civils relaten insults de dos mossos a Lleida: "Allà van els 'piolins'"

Dos guàrdies civils han relatat aquest dimarts davant el tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya un incident que van viure amb dos Mossos d'Esquadra a la ciutat de Lleida un dia després del referèndum de l'1 d'octubre al que els van insultar i els van acusar de haver pegat als seus familiars i amics.









"Mira, allà van els 'piolins'", han explicat els guàrdies que va dir un dels agents de la policia autonòmica quan van passar al seu costat en una plaça de la ciutat. En total, eren sis agents de l'Institut Armat que anaven passejant en el seu dia lliure, tots ells de paisà, han apuntat a preguntes del fiscal Jaime Moreno.





En aquell moment es van donar la volta i els mossos van començar a aplaudir "de manera despectiva", ha explicat un dels guàrdies civils, el que va fer que altres persones que també passaven per allí s'aturessin a mirar; fins i tot alguns van aplaudir també. Quan es van acostar als membres de la policia autonòmica, que sí que anaven d'uniforme ja que estaven de servei, aquests es van treure els seus números d'identificació.





NO VAN INTERVENIR DURANT EL REFERÈNDUM





Segons la versió dels agents de la Benemèrita, els sis companys es van acostar a demanar explicacions i un dels mossos els va dir "fills de puta" i els va comunicar que estaven "fins als collons de la Guàrdia Civil". "Ens va dir que el dia anterior havíem enganxat a la seva família i amics", ha indicat un dels testimonis, que no obstant això ha aclarit després que cap dels sis havien intervingut en col·legis durant el referèndum, sinó que aquests dies s'estaven dedicant a tasques de seguretat a la caserna de la Seu d'Urgell.





Un dels mossos va tornar a col·locar-se la targeta d'identificació mentre els insultava i els acusava i els guàrdies van preguntar si hi havia una comissaria a prop, però finalment, en veure que molts vianants es començaven a amuntegar al seu voltant i alguns els gravaven amb el mòbil, van decidir marxar d'allà.





Mentre s'allunyaven, han assenyalat els dos testimonis, els mossos van continuar proferint insults "a crits" mentre aplaudien de nou. "La situació em va posar una mica nerviós pel fet que els garants de l'ordre públic estiguessin alterant l'ordre", ha explicat un dels guàrdies.





NO VA TORNAR A SORTIR DE L'HOTEL





A preguntes de l'Advocacia de l'Estat, el segon testimoni ha manifestat que aquest incident va crear "un estat de nerviosisme" entre els guàrdies civils destinats a Lleida i ha reconegut que a partir d'aquest moment "era pitjor sortir en grup que individualment perquè era més fàcil "que els identifiquessin com a membres de l'Institut Armat. Ell, en concret, no va tornar a sortir de l'hotel el temps que va durar el seu desplegament.





Molt diferent ha estat la versió oferta per un dels mossos. Segons ell, estaven custodiant la seu del PP a Lleida quan van veure acostar-se a un grup de "cinc persones" que els van mirar "fixament" i en passar al seu costat el seu company va esmentar, "en veu baixa en una conversa privada", que " aquests podrien ser 'piolins'".





El mosso ha assegurat que els cinc guàrdies es van donar la volta i es van acostar a ells acusant-los d'haver-los insultat i ha negat diverses vegades que els cridessin "fills de puta" i que els aplaudissin ells o altres persones que passaven pels voltants de la plaça .





També ha afirmat que ni ell ni el seu company es van guardar les seves plaques identificatives i només ha dit que la seva no estava a la vista perquè el nombre es quedava amagat sota la solapa de la jaqueta. Tot i això, ha esmentat que els va donar el número. Segons ha assenyalat, només un dels guàrdies es va identificar al seu torn i després se'n van anar, després d'això van informar del que ha passat al seu superior.





A la sessió d'aquesta tarda també ha comparegut un tinent de la Guàrdia Civil, que va ser responsable de l'actuació policial en un institut de Sant Andreu de la Barca durant l'1-O i ha relatat que des del primer moment va parlar amb els concentrats per que col·laboressin amb ells.





"LA RESISTÈNCIA PASSIVA LA VAN FER ACTIVA"





Ha afegit que no van accedir, que una vintena d'ells es van asseure davant la porta del centre i que a més d'insults i amenaces, els més de 70 agents de l'Institut Armat que van anar a aquest centre per impedir la votació van rebre empentes i cops de puny. En aquest sentit, ha recordat que li va cridar l'atenció que entre els concentrats que empenyien es va trobar una persona "d'uns 80 anys" a qui "no van llençar de miracle". "La resistència passiva la van fer activa", ha afirmat.





Ha estat l'advocat Javier Melero, que defensa l'exconseller Joaquim Forn, qui li ha preguntat concretament sobre els criteris d'actuació que li van transmetre els seus superiors. Entre ells, ha posat èmfasi sobre si li van dir que havia de "primar per sobre de l'eficàcia la seguretat dels agents i de les persones". El testimoni ha afirmat rotundament que així va ser i que es "aguanta fins el inaguantable" perquè en cas contrari, si haguessin fet efectiu altre criteri, la seva actuació hauria "acabat abans".





Un altre dels testimonis escoltats a la tarda de dimarts al judici del 'procés' ha estat el d'un guàrdia civil destinat a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en què viuen unes 240 famílies, algunes amb nens petits. Aquest aquarterament va viure el 21 de setembre de 2017 un 'escrache' d'aproximadament un centenar de persones que protestaven pels registres i detencions del dia anterior.





Aquest testimoni ha assegurat que els fets ocorreguts aquest any van marcar la vida de la caserna i ha recordat especialment que el 2 d'octubre, un dia després del referèndum il·legal, va veure arribar diversos nens fills de guàrdies, alguns d'ells plorant. Li va cridar especialment l'atenció una nena perquè "té un caràcter molt fort" i diversos minuts després va veure sortir al pare de la menor en direcció al col·legi. "Va ser una situació bastant dantesca", ha subratllat.