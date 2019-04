El Govern ha comunicat al Parlament que no cobrirà l'increment de 7,5 milions d'euros del seu pressupost per a 2019, respecte al que va aprovar el 2017.





Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que el secretari general de la Cambra ha rebut una carta de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat que afirma que "no entén com obligatòria la necessitat de pagar" l'increment de pressupost del Parlament per aquest any.









Per prendre aquesta decisió el Govern al·lega que estan en pròrroga pressupostària --no han aconseguit els suports per aprovar unes noves comptes-- i que per tant no pot afrontar aquest increment.





El Parlament va aprovar al desembre el seu pressupost per a 2019 de 61,1 milions d'euros, fet que suposa un increment de 7,5 milions respecte a l'últim que s'havia aprovat, el del 2017.





La Cambra va enviar una petició al Govern sol·licitant que ingressessin a la Cambra el Pressupost de 2019 i no el de 2017, però la Generalitat es nega a fer-ho perquè està en pròrroga pressupostària.





Les mateixes fonts han assegurat que al Parlament hi ha "unanimitat en defensar l'autonomia parlamentària", pel que entenen que, si la Cambra ha aprovat els seus pressupostos, el Govern ha de dotar-los al marge de si ha aprovat o no els seus.





A més, estan convençudes que s'acabarà solucionant i confien que "acabarà havent acord segur".





Altres fonts parlamentàries han lamentat que això posa al Parlament en una situació d'"incertesa" sobre com gestionar els seus diners, tot i que asseguren que no hi ha risc per a pagar els sous dels treballadors de la institució.