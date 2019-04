L'exportaveu socialista al Congrés i exsecretària d'Estat Soraya Rodríguez s'ha incorporat a la candidatura de Ciutadans a les eleccions europees del 26 de maig un mes després d'haver abandonat el PSOE.









La seva incorporació l'ha confirmat el president del partit, Albert Rivera, en un acte de la formació taronja al Teatre Goya de Madrid al costat del cap de llista a l'Eurocambra, Luis Garicano.





La candidatura europea de Ciutadans està encapçalada per Garicano, responsable d'Economia i Ocupació de Cs, elegit en primàries, i també s'ha sumat l'eurodiputada d'UPyD Maite Pagazaurtundua.





En el col·loqui organitzat per Ciutadans, Rivera ha dit estar "molt orgullós" de poder comptar amb Garicano i Rodríguez en l'equip europeu per "combatre cada dia les mentides populistes".





LLEIAL A ESPANYA ABANS QUE AL PSOE





Per la seva banda, l'exdiputada socialista ha defensat que "per sobre de la lleialtat al teu partit està la lleialtat a Espanya", i que els que tenen "el mateix concepte de la nació" espanyola han de "treballar junts". "Jo no crec en l'Estat plurinacional", ha subratllat.





Quan Rodríguez va deixar el seu escó al Congrés a finals de febrer i una setmana després va abandonar el PSOE per discrepàncies amb Pedro Sánchez, algunes informacions van apuntar que podia incorporar-se a la candidatura de Cs al Parlament Europeu.





El febrer passat, Soraya Rodríguez va ser una de les veus socialistes que van criticar que el Govern de Sánchez acceptés la figura d'un relator o mediador per les seves negociacions amb els partits independentistes catalans, després de la qual cosa va ser rellevada per la direcció del grup parlamentari a la delegació espanyola en l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.





VA DEIXAR EL PSOE A PRINCIPIS DE MARÇ





Posteriorment, la política vallisoletana va anunciar la seva sortida del Congrés i del PSOE i a principis de març van sorgir els rumors que la vinculaven amb Ciutadans. Rodríguez va dir llavors que no havia rebut cap proposta formal i que havia de pensar sobre el seu futur.





Mentrestant, durant aquest últim mes, Rivera l'ha elogiat públicament, descrivint-la com una política "capaç i moderada" que va defensar la Constitució i es va oposar a l'acostament de Sánchez als partits separatistes, sent "purgada" per això.





Soraya Rodríguez va exercir de portaveu del PSOE a la cambra baixa quan el partit estava liderat per Alfredo Pérez Rubalcaba i prèviament va ser secretària d'Estat de Cooperació Internacional al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.





A més, ja ha passat pel Parlament Europeu, on va ser diputada del PSOE entre 1999 i 2004, després d'haver ocupat un escó al Congrés i haver estat regidor de l'Ajuntament de Valladolid.