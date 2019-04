Juncker sobre un Brexit caòtic: "Si no hi ha acord del Brexit el dia 12, no hi haurà més pròrrogues"

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha dit aquest dimecres que el Parlament britànic té encara l'oportunitat d'aprovar l'acord de retirada d'aquí al 12 d'abril per obtenir a canvi una pròrroga curta, fins al 22 de maig, per assegurar una separació ordenada.









La Unió Europea va donar a Londres fins al 29 de març per sumar els suports necessaris a la Cambra dels Comuns per tirar endavant el Tractat de Retirada a canvi d'aquest breu retard en el divorci, però els diputats britànics van tombar el pacte per tercera vegada.





Amb tot, Juncker ha dit ara davant del ple del Parlament Europeu que els líders de la Unió Europea haurien de mantenir la pròrroga curta sobre la taula en la cimera extraordinària que els reunirà la setmana propera amb la primera ministra britànica, Theresa May.





La condició irrenunciable, ha recalcat en el seu discurs, és que l'acord de sortida superi la tramitació parlamentària com a molt tard el 12 d'abril, perquè és la "data última" per prendre una decisió que no afecti el normal funcionament de la Unió Europea.





El 12 d'abril és l'últim dia en què el Regne Unit podria convocar les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran en tots els estats membre entre el 23 i el 26 de maig.





Per això, el bloc creu que tota pròrroga que superi aquest calendari ha de passar per l'obligació del Regne Unit d'albergar les eleccions europees, cosa que Juncker també ha recordat en la seva intervenció.





DIMITEIX UN ALT CÀRREC DEL GOVERN





El secretari d'Estat que coordina els preparatius per a sortir de la Unió Europea sense acord, Chris Heaton-Harris, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió perquè considera que no pot "acceptar més pròrrogues" del Brexit ja que va en contra del mandat original del referèndum.









En una carta dirigida a la primera ministra, Theresa May, el diputat conservador ha assegurat que hagués preferit deixar la UE amb l'acord actual entre Londres i Brusselles, però arribats a aquest punt no pot acceptar més pròrrogues.





"Cada moment que busquem una extensió al procés disminuïm la fe en el nostre sistema polític i en la bona gent de tots els partits polítics", ha reflexionat en la seva nota de dimissió.