L'Estat destina a Catalunya 13,7 milions per lluitar contra la violència de gènere

La Conferència Sectorial d'Igualtat, presidida per la secretària d'Estat d'Igualtat, Soledad Murillo, ha acordat transferir aquest any a Catalunya 13,7 milions d'euros per a la lluita contra la violència de gènere.









Ha acordat els criteris de repartiment i objectius dels 100 milions d'euros destinats a les comunitats autònomes en el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, dels quals 13.724.658,35 euros es transferiran a Catalunya.





La conferència també ha acordat el repartiment de 9,5 milions d'euros per a programes per a assistència social integral, plans personalitzats i programes de suport a víctimes, dels quals 909.540,05 euros es destinen a Catalunya.





El Govern central i les comunitats autònomes han dissenyat un model comú de títol habilitant per acreditar una situació de violència de gènere a través d'un informe dels serveis socials o altres professionals.





Aquest reconeixement permetrà a les maltractades accedir a determinades prestacions sociolaborals sense necessitat d'interposar denúncia o que hi hagi sentència judicial.