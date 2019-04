L'expresident de Nissan, Carlos Gohsn, detingut una altra vegada al Japó

La Justícia japonesa ha tornat a detenir l'expresident de les firmes automobilístiques Renault, Nissan i Mitsubishi, Carlos Ghosn, per nous càrrecs que apunten que el directiu suposadament havia intentat enriquir-se a costa de la seva posició com a màxim responsable a Nissan.









Aquesta nova detenció es produeix per les sospites que Ghosn havia ocasionat pèrdues de 5 milions de dòlars (4,4 milions d'euros al canvi actual) a Nissan fins al juliol de l'any passat, en contra de les seves responsabilitats corporatives i en el seu benefici personal.





Segons l'agència Kyodo, aquest impacte sobre els comptes de Nissan es va realitzar arran que el directiu transferís fons a través d'un concessionari a Oman al compte d'una companyia de la propietat del directiu d'origen francès, libanès i brasiler.





El portaveu de Ghosn a Estats Units va assegurar que aquesta detenció és "indigna i arbitrària" i que suposa un intent per silenciar-per part de persones sense identificar dins de Nissan. "Per què arrestar si no és perquè em trenqui? No em desmoronaré", va assegurar el directiu en un comunicat.





Des de la seva equip d'advocats, van confirmar que la Justícia nipona ha requisat el passaport de la dona de Carlos Ghosn i també el seu telèfon mòbil, així com documents que necessitaven per preparar el judici.





Aquest nou arrest de Carlos Ghosn es produeix després que aquest dimecres anunciés que anava a comparèixer davant la premsa l'11 d'abril, en el que es convertiria en la seva primera aparició pública després de la seva llibertat sota fiança.