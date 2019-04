Casado: "Espanya ja no pot transferir cap competència més"

El president del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha afirmat que Espanya "ja no pot transferir cap competència a les comunitats autònomes" ja que, segons la seva opinió, la situació "ja no s'aguanta" i cal "reforçar" l'Estat.









Així ho ha posat aquest dijous de manifest durant intervenció davant els candidats del PP de Gran Canària on ha afegit que aquestes paraules no són incompatibles amb el fet que els populars estiguin a favor de l'Estat de les Autonomies.





"Pedro Sánchez ha pactat amb el PNB més transferències i vull dir una cosa molt clarament: Espanya ja no pot transferir cap competència a les comunitats autònomes. Això ja no s'aguanta, som el país més descentralitzat del nostre entorn", ha afirmat.





Per Casado, no cal reforçar a les autonomies, "sobretot les deslleials", sinó que el que cal fer és "reforçar l'Estat". "Cal reforçar la nació -va continuar- i tenir clar que és la Constitució la que consagra en l'article 149 que tenim la competència per garantir la igualtat i els drets dels espanyols".