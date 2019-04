Dos milions d'espanyols tenen por declarar els béns a l'exterior per les elevades multes

Dos milions d'espanyols amb béns a l'exterior tenen por declarar-los a Hisenda perquè les sancions són elevades, de fet són més cares que el valor dels béns a l'estranger.









Aquests contribuents han d'usar el model 720 per fer la declaració a l'Agència Tributària i els béns són comptes, valors o rendes superiors als 50.000 euros.





La Comissió Europea ha advertit a Espanya que les multes que imposa són excessives quan els ciutadans declaren fora de termini, de forma incompleta o amb dades errònies.





La CE considera que aquestes multes vulneren la lliure circulació de persones, de treballadors i de capitals, de manera que Brussel·les podria prendre cartes en l'assumpte pròximament. De fet, ja al febrer de 2007 la CE va advertir a Espanya que incomplia el règim de sancions.





Segons la legislació espanyola, si un ciutadà declara voluntàriament fora de termini o de forma indeguda, té una multa de 100 euros per cada dada o conjunt de dades de cada element patrimonial. Si aquest bé no ha tributat abans, es considera infracció molt greu i la sanció és del pagament de la quota de l'IRPF i una altra multa del 150 per cent.





Les persones que es poden veure en aquest perfil poden ser de tres tipus. Un, emigrants que han tornat a Espanya i que encara tenen béns al país en què van estar anys residint. Una altra, estrangers que viuen a Espanya però que tenen algun habitatge o bé al seu país d'origen. En tercer lloc, espanyols amb situacions concretes, per exemple, herències.





Per això, tenen por de declarar els béns suposi haver de pagar unes multes desorbitades.