PSOE i Cs es neguen a fer un debat electoral amb Vox

PSOE i Cs han rebutjat fer un debat a cinc en televisió que inclogui Vox.





Segons fonts internes, Pedro Sánchez i Albert Rivera no s'oposen a discutir sobre la campanya amb Pablo Casado i Pablo Iglesias perquè, llavors, es tractaria de les quatre forces parlamentàries amb més presència al Congrés.









No obstant això, no volen participar si s'inclou Santiago Abascal, que previsiblement entrarà al Parlament espanyol després de les eleccions generals del 28 d'abril.





Atresmedia va voler convidar els cinc candidats el 23 d'abril, però segons aquestes informacions no es produirà. També TVE prepara un programa per al 22 d'abril, però Vox no ha estat convidat.





Des Vox assenyalen que no s'oposen a fer entrevistes en mitjans de comunicació, però la seva estratègia de campanya se centra en les xarxes socials i exclou trobades amb la premsa, que no preveu convocar els seus actes de campanya.