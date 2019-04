Manifestació a Barcelona contra "els lloguers abusius"

Barcelona va albergar el passat dissabte 6 d'abril una manifestació en contra dels "lloguers abusius" recolzada per més de 40 entitats barcelonines i amb el lema de 'Punxem la bombolla'.









Segons les dades de la Guàrdia Urbana es van concentrar al voltant de 5.000 persones en una marxa que va arrencar a les 18 hores a Jardinets de Gràcia i que va seguir el seu camí per Pau Claris fins arribar a la Plaça Catalunya, on es van escoltar missatges com 'Ni un pas enrere contra Blackstone ',' L'únic terrorista és Idealista ',' no són suïcidis són assassinats ',' Es van a acabar les fiances per llogar ', i' què passa, què passa, que no tenim casa '.





La marxa l'ha encapçalat una pancarta en què es podia llegir 'Ja n'hi ha prou de lloguers abusius', i els assistents també han portat cartells demanant un 'Parc d'habitatge 100% públic ja', 'Per l'aplicació integral de l'24/2015' , i 'Si hi ha un salari mínim, per què no un lloguer màxim?'.





A la protesta han acudit els diputats de CatECP al Parlament, Jéssica Albiach, Susana Segòvia i David Cid, i l'eurodiputat Ernest Urtasun, així com membres del col·lectiu de 'Les Kellys', de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona ( PAH) i del Sindicat de Llogaters, entre altres entitats.





Aquesta iniciativa defensa la necessitat d'actuar contra les lleis que "permeten" els desnonaments i l'especulació amb l'habitatge, en una jornada que ha comptat mobilitzacions similars a 35 ciutats d'Europa com Madrid o Londres.





165 DESNONAMENTS DIARIS





Els convocants han alertat que a Espanya hi va haver el 2018 una mitjana de 165 desnonaments diaris, un cada cinc minuts, i han apuntat que Catalunya és la comunitat que els lidera.

La mobilització ha exigit mesures polítiques fiscals per adequar els lloguers a les rendes i perquè els contractes de lloguer no es puguin acabar de forma injustificada ni unilateral: "S'han de renovar automàticament a menys que el propietari demostri que necessita l'habitatge per a ús personal o d'un familiar ".