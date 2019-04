Eleccions a Andorra amb sis alternatives per intentar acabar amb l'hegemonia de Demòcrates

Andorra celebra aquest diumenge les vuitenes eleccions democràtiques de la història del país i, sobretot, les que compten amb més partits polítics disposats a liderar el Govern; fins a set nacionals i una territorial.









Els andorrans vénen de vuit anys -dos mandats consecutius- amb Demòcrates per Andorra (DA) al capdavant. Aquest diumenge, l'hegemonia podria trencar-se, ja que tant el Partit Socialdemòcrata (PS) com Liberals d'Andorra (L'A) tenen diverses opcions de fer front a l'actual força guanyadora.





Tant Pere López (PS) com Jordi Gallardo (L'A) han manifestat els últims dies de campanya que no descarten pactes per desbancar DA, del candidat Xavier Espot, l'Executiu.

De fet, en les circumscripcions territorials (on es juguen la meitat dels escons del Parlament) s'han presentat conjuntament sota la denominació d'Acord.





Tampoc descarten unir-se amb la resta de partits que concorren malgrat tenir ideologies contraposades en alguns casos.





Els altres partits que es presenten són Terceravia, amb el candidat Josep Pintat (que abans formava part de l'A); Progresistes SDP, amb el candidat Josep Roig; Units pel Progrés d'Andorra, amb Alfons Clavera; i Ciutadans Compromesos (CC), amb Carles Naudi (exliberal), que es presenta a la circumscripció territorial de la Massana.





IGUALTAT EN ELS SONDEJOS





L'últim sondeig sobre intenció de vot, de l'empresa Time Consultants publicada a principis d'aquesta setmana, dóna a DA una lleugera victòria, per sobre del PS.





Segons l'enquesta, en l'arc parlamentari de 28 escons, DA obtindria 7-11, el PS 7-9, L'A entre 5 i 7, Terceravia 1-3 i CC es portaria els 2 de la Massana; i la resta de les forces polítiques es quedarien fora del Consell General (parlamentària).





L'ENTRADA A LA UE





Les negociacions que el Principat manté de fa anys amb la UE ha estat un dels temes candents de campanya, en la qual totes les formacions han criticat la falta de transparència de DA durant l'última legislatura per explicar com afectarà al país la lliure circulació de persones , mercaderies, capitals i serveis.





Un altre tema en el centre del debat ha estat la possibilitat de despenalitzar l'avortament, una opció que DA descarta en considerar que podria posar en perill el model institucional del país, el coprincipat, amb dos caps d'Estat: el president de la República Francesa i l'arquebisbe de la Seu d'Urgell (Lleida).





Els candidats també porten en els seus programes mesures per solucionar el problema de la manca d'habitatge, per garantir el sistema de pensions i el sanitari, promeses de pujar el sou mínim, i accions per reactivar l'economia sobretot pensant en el petit empresariat.