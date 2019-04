L'insult de Diego Costa a l'àrbitre perquè aquest li ensenyés la targeta vermella directa

L'Atlètic de Madrid va visitar el Camp Nou, on es jugava l'última bala per enganxar-se a Laliga, i se li van complicar les coses al minut 26 'de trobada quan es va quedar amb un home menys, per expulsió de Diego Costa per insultar a l'àrbitre .









L'acta arbitral recull el següent: "En el minut 28 el jugador (19) Da Silva Costa, Diego va ser expulsat pel següent motiu: Dirigir-se a mi a viva veu, en els següents termes:" ¡¡EM CAGO EN LA TEVA PUTA MARE !!, ¡¡EM CAGO EN LA TEVA PUTA MARE !! ", assenyala el document.





Aquestes declaracions van deixar al quadre matalasser pràcticament sense opcions de puntuar al feu blaugrana, i el seu capità, Koke, i del seu entrenador, el Cholo Simeone, han estat molt crítics amb la rigorositat de Gil Manzano.





Tant un com l'altre, tot i que no justifiquen l'acció del seu company, van mostrar el seu descontentament amb el tracte rebut davant el Barcelona, ja que creuen que sempre se'ls mira amb lupa en aquest tipus d'accions, quan són llancis que succeeixen en tots els partits.





VA AGAFAR L'ÀRBITRE PEL BRAÇ





A més, el col·legiat extremeny va afegir un altre comentari en l'acta: "un cop expulsat, encara en el terreny de joc, em va agafar en sengles ocasions pel braç amb l'objecte d'impedir que no mostrés les amonestacions a sengles companys dorsals 24 (Giménez) i 2 (Godín), respectivament ", sentencia.