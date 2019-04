Casado afirma que vol evitar que a Espanya "governin els independentistes i els terroristes"

El president del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha afirmat aquest diumenge en un acte a Còrdova que vol evitar que governin "els independentistes, els comunistes i els terroristes".









Casado ha qüestionat el repartiment de ministeris de Pedro Sánchez en un hipotètic govern després del 28 d'abril, avisant en aquest cas el popular que en aquestes eleccions "es vota la dissolució d'Espanya o el manteniment del sistema democràtic constitucional", per "molt que a alguns els interessi parlar de Franco o de debats per dividir la societat ".





L'acte, celebrat a Còrdova, al costat de candidats del Congrés i del Senat, a més del president del PP-A, Juanma Moreno, ha comptat amb unes 2.000 persones, segons ha informat la organització.





"Què Govern construeix Sánchez?", Si amb "ministre de l'Interior a Pablo Iglesias, que l'hi ha demanat; d'Exteriors a Puigdemont, amb casa pagada en Waterloo; de Justícia, a Torra, i ara tenim al ministre Otegi". "¿Serà de ministre de Defensa, ara que el PNB vol treure a l'exèrcit del País Basc?", ha suggerit el popular.





Casado ha estat molt crític amb els partits independentistes, ressaltant que "el 28 d'abril cal evitar que a Espanya manin els terroristes, els independentistes i els comunistes", per tot seguit advertir que "Otegi demanava xampany a la presó per celebrar els assassinats d'ETA ", motiu pel qual ha assenyalat que" mai havia vist tal indignitat democràtica, que un Govern del PSOE, que també ha patit víctimes del terrorisme d'ETA, prega els vots de Bildu i accepta que després Bildu es delecta en la cara dient que són decisius i que terroristes ells amb els GAL ".





PALS AL PSOE





D'altra banda, Casado ha indicat que al PSOE "no es neguen a indultar els presos colpistes, ni que hi hagi d'haver una consulta d'autodeterminació, ni que tornaran a dialogar amb Puigdemont i Torra per romandre en el poder", cosa que "no ho neguen, perquè ho tornaran a fer", ha avisat el popular, per postil·lar que "el 28 d'abril l'única cosa és l'alternativa del PP, perquè si es dispersen els esforços, els escons van a anar a podem, Bildu i PSOE ".