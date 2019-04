Demòcrates per Andorra guanya les eleccions però perd la majoria absoluta

Demòcrates per Andorra (DA), de Xavier Espot, ha guanyat les eleccions generals i revalida la victòria per tercera legislatura consecutiva, tot i que ha perdut la majoria absoluta: ha passat de 15 a 11 escons en la composició del Consell General, format per 28 a total.









L'arc parlamentari el completa el Partit Socialdemòcrata, amb 7 escons (guanya 4), Liberals d'Andorra, amb 4 (guanya 1), Terceravia, també amb 4 (és un partit de nova creació), i la candidatura territorial de la Massana , Ciutadans Compromesos, amb 2.





DA haurà de pactar per seguir liderant l'Executiu andorrà: tot apunta que podria ser amb Terceravia o amb Ciutadans Compromesos.





Els socialdemòcrates i els liberals, que ja havien fet pública la possibilitat de pactar per formar Govern, no sumarien prou representació.