El PP, un partit residual a Catalunya

La situació del Partit Popular a Catalunya ha anat empitjorant any rere any, des que el 2011 el partit va aconseguir uns resultats històrics amb 473 regidors en les eleccions municipals i 11 diputats a les generals.









Vuit anys després, l'executiva regional és pessimista pel que fa als resultats previstos en els comicis generals del 28 d'abril i en els locals del 26 de maig.





Així ho indiquen les enquestes, que alerten de la poca representativitat dels populars a la comunitat.





Dades interns assenyalen que com a màxim traurien dos escons a la província de Barcelona, mentre que no hi hauria representació a Girona, Tarragona i Lleida.





Les previsions per al 26-M tampoc són encoratjadores. Si el 2015 va passar de 473 regidors a 214, en molts ajuntaments ja està a la vora de la desaparició i temen no arribar al 5 per cent dels vots previstos per assolir representativitat.