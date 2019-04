Nou servei de VTC a Barcelona

La plataforma de mobilitat Social Car oferirà des d'aquesta setmana servei de vehicles amb conductor (VTC) a la ciutat de Barcelona, que se suma al seu lloguer de cotxes entre particulars, carsharing i rènting a particulars.









Segons un comunicat de la companyia, el client pot demanar un VTC des de la seva aplicació en qualsevol moment, i el servei es llança amb un codi descompte del 30% per a tots els que ja siguin usuaris de la plataforma.





L'app s'adapta a la nova normativa catalana que preveu un període de precontractació de 15 minuts per trajecte i evitar que el cotxe estigui en circulació mentre no presta servei, per al que Social Car ha tancat un acord amb WeSmartPark, que té una xarxa de estacionaments a la ciutat.





Els vehicles de Social Car circularan retolats amb la seva marca, i de moment la flota són cotxes nous berlina negres "que van ser comprats pels propietaris de llicències de VTC que es van quedar sense activitat d'un dia per l'altre a Barcelona".





La plataforma aspira a substituir la flota a mig termini per cotxes elèctrics, i afegeix que "s'han pogut recuperar part dels llocs de treball que havien estat rescindits en el major ajust de l'any a Catalunya".





La fundadora i consellera delegada de Social Car, Mar Alarcón, ha afirmat que és possible operar amb 15 minuts de precontractació que diferencia els serveis de VTC i de taxi, "sense oblidar que la innovació i la tecnologia en benefici de l'interès general ha de ser la base per avançar en polítiques inclusives per a tothom ".





Social Car, nascuda a Barcelona el 2011 i "pionera" en lloguer de cotxes entre particulars (P2P car rental), té una base de 250.000 usuaris i 20.000 cotxes, i opera en més de 600 poblacions espanyoles. En els últims anys ha incorporat el servei de carsharing a Barcelona i Madrid, i el rènting de cotxes a particulars.