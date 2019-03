Uber i Cabify han de notificar els seus viatges en un registre públic a partir l'1 d'abril

Uber, Cabify i la resta de firmes titulars o intermediàries de serveis de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) estan obligats a notificar tots els viatges que facin a un registre en línia del Ministeri de Foment a partir del proper 1 d'abril.









Amb aquest registre, el Govern busca garantir que els serveis de les VTC compleixen amb els requisits que han fixats per llei, és a dir, que són contractats prèviament i no recullen passatgers a la via pública o en grans recintes com estacions, aeroports o estadis .





A més, també vigilarà que aquest tipus de transport compleix amb el percentatge de viatges que poden realitzar fora de la comunitat autònoma en què ha obtingut la seva llicència, de manera que no excedeixen el 20% del total.





El registre, que està en proves des al febrer amb la intenció inicial de posar-lo en marxa l'1 de març, es posa finalment en marxa a l'abril, una mica més d'un any després que al desembre de 2017 l'anterior Govern aprovés la seva constitució.





En concret, la constitució d'aquest registre va formar part de les mesures reguladores per als VTC aprovades llavors a través d'un Reial Decret que també va prohibir als titulars de les seves llicències vendre-les en els dos anys següents a la seva constitució.





Aquest instrument 'on line' constitueix una de les vies que el Govern central té per actuar en l'àmbit del sector dels VTC.





El registre es posa en marxa mentre que alguns governs autonòmics estan fent ús d'aquestes competències i aprovant regulacions sobre VTC, com és el cas dels de Catalunya, Aragó, Balears i País Basc.





A Catalunya, primera comunitat en què es va regular els VTC, el Govern obliga els VTC a contractar els seus serveis amb una antelació de quinze minuts. La mesura, que ha estat secundada de diferents formes en altres regions, va portar a Uber i Cabify a deixar de donar servei a Barcelona, tot i que aquesta última empresa ha tornat a operar a la ciutat canviant el model del seu negoci.