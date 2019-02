Foment i Comunitats Autònomes debaten sobre el taxi, les VTC i la regulació regional

El Ministeri de Foment i les comunitats autònomes es reuneixen aquest dimarts, 19 de febrer, en el grup de treball constituït per tractar sobre la regulació dels sectors del taxi i els vehicles de lloguer amb conductor (VTC).









La trobada tindrà lloc al mig de la disparitat de propostes plantejades en les últimes setmanes pels diferents governs regionals per entrar a regular els cotxes que donen servei a plataformes com Uber i Cabify, i a canviar la normativa del taxi.





En Catalunya, el Govern ha aprovat una regulació, en vigor des del passat dia 1, que obliga a contractar un VTC amb una antelació mínima de quinze minuts.





Aquesta mesura, davant la qual Uber i Cabify han deixat d'operar a Barcelona, està sent analitzada per altres regions com el País Basc, València i Aragó. Per contra, a Madrid, l'Executiu regional ha rebutjat implantar iniciatives d'aquest tipus tot i les mobilitzacions del taxi.





En l'àmbit d'aquest col·lectiu, executius regionals com el madrileny i l'andalús aposten per liberalitzar les seves condicions i permetre que prestin serveis similars als VTC, és a dir, trajectes contractats prèviament amb un preu tancat, així com taxis compartits, que permetin repartir el cost d'una 'carrera' entre diversos passatgers.





La reunió de Foment i les comunitats, de caràcter tècnic, s'emmarca en la Comissió de Directors Generals de Transports, un fòrum on van aquests càrrecs de les diferents regions i la directora general de Transports Terrestres del Ministeri, Mercedes Gómez.





Aquest grup de treball, específic per tractar sobre el taxi i els VTC, es va constituir en virtut del Decret Llei que el Govern va aprovar al setembre de 2018 per habilitar els governs regionals a regular aquest sector en els seus respectius territoris.





1 DE MARÇ





L'objectiu d'aquest grup és "compartir bones pràctiques regulatòries i experiències reeixides en la recerca de solucions que facilitin una convivència ordenada entre les dues formes de mobilitat i avançar en la millora de l'experiència de l'usuari".





La reunió tindrà lloc dies abans que l'1 de març es posi en marxa l'anunciat registrar públic on line en el qual les empreses de VTC de tot el país estan obligades a notificar els seus serveis per vigilar que compleixen amb els criteris marcats per la llei .





A tancament del passat mes de gener, el nombre de llicències de VTC sumaven 13.431 a tot el país, unes 300 més que un mes abans, segons el registre oficial de Foment. Madrid acapara la meitat, amb 6.632 autoritzacions, una per cada dos taxis. Després se situa Barcelona, on, tot i que actualment no operen, es comptabilitzen 2.284 llicències; Màlaga, amb 1.255 llicències, Sevilla (222 autoritzacions) i València (173).