L'esfondrament de la situació econòmica de Veneçuela s'agreujarà notablement aquest any, quan el Fons Monetari Internacional (FMI) preveu que el PIB del país caribeny es contraurà en un 25%, després de recular un 18% l'any passat, en un context marcat per la hiperinflació, que el 2019 rondarà el 10.000.000%.









Així mateix, de cara al proper exercici, les projeccions del FMI contemplen una caiguda addicional del 10% de l'activitat econòmica de Veneçuela, amb una taxa d'inflació desbocada en els voltants dels deu milions per cent.





"Hi ha una enorme crisi humanitària. Una crisi socioeconòmica", ha assenyalat la economista en cap del FMI, Gita Gopinath, durant la presentació a Washington de l'informe 'Perspectives Econòmiques Mundials'.





En aquest sentit, Oya Celasun, directora del departament d'Investigació del FMI ha assenyalat l'impacte negatiu en l'economia veneçolana relacionat amb l'enfonsament de la producció de petroli.





L'empitjorament de la situació econòmica del país tindrà també el seu reflex en el deteriorament de l'ocupació, amb una pujada de la taxa d'atur al 44,3% aquest any des del 35% de 2018, que el 2020 arribarà al 47,9%.





La institució internacional ha assenyalat que el col·lapse de l'economia de Veneçuela suposa un "considerable llast" per al creixement estimat per a Llatinoamèrica i les economies emergents i en desenvolupament per 2019 i 2020.





D'aquesta manera, el FMI ha retallat en sis dècimes la seva projecció de creixement per a Llatinoamèrica i el Carib en 2019, fins al 1,4%, mentre que per al pròxim exercici preveu una expansió del 2,4%, una dècima menys que el seu anterior estimació.





A més de col·lapse veneçolà, l'empitjorament de les previsions del FMI per a la regió reflecteix la rebaixa del pronòstic de creixement per a Mèxic, que ha estat revisat a la baixa en mig punt percentual per a aquest any, fins al 1,6%, mentre que per 2020 l'ha retallat en tres dècimes, fins al 1,9%.





Aquest ajust a la baixa de les expectatives per a l'economia asteca reflecteix, segons el FMI, "la incertesa política respecte del nou Govern de Mèxic", un factor que seguirà pesant aquest any.





El sotsdirector del departament d'Investigació del FMI, Gian Maria Milesi-Ferretti, ha assenyalat que les perspectives de creixement de Mèxic "s'han vist perjudicades per les tensions comercials amb els EUA, el que va provocar tensions en el tipus de canvi i una política monetària més restrictiva".





Així mateix, en el cas del Brasil, el FMI ha empitjorat en quatre dècimes la seva projecció de creixement per a 2019, fins al 2,1%, tot i que la previsió de cara al 2020 millora tres dècimes, fins al 2,5%, com a conseqüència de la incertesa política relacionada en aquest cas amb la postergació de la reforma fiscal.