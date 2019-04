El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), que defensa el col·lectiu a Catalunya, ha reclamat que les persones amb discapacitat puguin participar en els comicis electorals previstos per a les pròximes setmanes "en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania".









En un comunicat aquest dimarts, ha lamentat instruccions de la Junta Electoral Central (JEC) que preveuen que es pugui alertar si es considera que l'emissor del vot no ha actuat de forma voluntària, lliure i conscient, perquè considera que "alteren el categòric mandat de la recent reforma electoral", que permetia més participació en el col·lectiu.





"D'una banda, perquè pot donar peu a ambigüitats i, de l'altra, perquè és contrària al dret de participació política de les persones amb discapacitat que recull la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides", ha argumentat la plataforma.





El president de Cocarmi, Antonio Guillén, ha assenyalat que la reforma de la Loreg ha permès recuperar el dret de vot de les persones amb discapacitat, el que ha qualificat de fita històrica: "Tot i certes reticències, seguirem treballant perquè cada persona amb discapacitat pugui votar sense haver de superar més obstacles".





El comitè ha recordat a les forces polítiques que concorren en els diferents comicis electorals la importància que tot el procés sigui accessible, i ha instat a assegurar que els col·legis electorals siguin accessibles, amb votacions secretes i fàcils de comprendre.





També ha demanat que s'asseguri que les instal·lacions i els materials de les campanyes electorals, els debats polítics, els programes i els llocs web dels partits polítics siguin accessibles i incloguin a les persones amb discapacitat.





PAPERETES EN BRAILLE





De la mateixa manera, "cal assegurar que totes les persones amb discapacitat, incloses les que viuen en institucions, puguin exercir el seu dret de vot de manera secreta i independent en totes les eleccions", i han de poder disposar dels suports necessaris per a exercir-lo.





Aquest és el cas, per exemple, de les persones amb discapacitat visual, que poden votar de forma independent i secreta en les eleccions estatals, europees i autonòmiques, però no en les eleccions municipals, ja que no es disposa de paperetes en Braille.