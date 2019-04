Investigadors del Grup d'Oncologia Experimental del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), liderats pel doctor Mariano Barbacid, han aconseguit eliminar en un model experimental de ratolins l'adenocarcinoma ductal de pàncrees (ADP), una de les formes més agressives de tumor i de les que més resistència presenta als tractaments actuals.









I és que, la curació d'aquest càncer de pàncrees es limita pràcticament a aquells casos en què el tumor està localitzat i pot ser eliminat quirúrgicament, el que representa menys del 10 per cent dels pacients. A més, i malgrat els importants avenços que s'estan produint en el camp de la medicina personalitzada i la immunoteràpia, aquest tumor segueix tenint un mal pronòstic.





A Espanya segons l'Observatori del Càncer de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), una de les organitzacions que ha finançat el projecte liderat per Barbacid, es registren uns 8.000 casos anuals, el que representa el 2,2 per cent dels tumors masculins (2.129 casos) i el 2,7 per cent dels que afecten les dones (1.750).





La incidència es pot considerar mitjana (taxa ajustada mundial el 2002: 6,6 nous casos / 100.000 habitants/any en homes i 3,9 en dones), si bé en els anys 50 es va produir un ascens molt important, el qual continua en l'actualitat amb xifres que revelen els alts índexs de mortalitat d'aquesta malaltia.





No obstant això, i malgrat aquestes dades, el cap del servei d'Oncologia de l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid i director de l'Institut Ramon i Cajal d'Investigació Sanitària (IRYCIS), Alfredo Carrato, ha lamentat que només el dos per cent de la investigació es destini al càncer de pàncrees, cosa que considera "desproporcionat", més encara si es té en compte que el 95 per cent dels pacients mor.





A més, i tot i que el càncer de pàncrees representa el 2,2 per cent de tots els nous casos de càncer, és ja la tercera causa de mort, només per darrere del càncer de pulmó i de còlon, superant a la mortalitat del càncer de mama. De fet, es preveu que el 2030 l'ADP es converteixi en la segona causa de mort per sobre del càncer de còlon.





"Estem davant d'un tumor que causa més morts a Europa, i és fins a quatre vegades més freqüents que el càncer de mama, per la qual cosa estem davant d'una urgència sanitària de primer ordre en la qual és necessari invertir en la seva investigació per guanyar terreny a la malaltia", ha dit el doctor Carrato.





Ara bé, tot i que les taxes d'incidència i mortalitat són molt elevades, el coneixement sobre l'ADP ha augmentat "exponencialment" en els últims anys, tant a nivell cel·lular com molecular. De fet, se sap que en el 95 per cent dels casos la mutació iniciadora té lloc en l'oncogèn KRAS, les rutes de senyalització es coneixen però que s'ha vist que "no és farmacològicament abordable", de manera que es desconeix com inhibir .





Davant d'aquest escenari, els investigadors han desenvolupat durant els últims cinc anys una nova generació de models de ratolí genèticament modificats per tal d'avaluar el potencial terapèutic de dues dianes implicades en la senyalització de les oncoproteïnes KRAS: el receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR, per les sigles en anglès) i la quinasa c-RAF.





Després de fallar a l'hora d'eliminar de forma aïllada EGFR i c-RAF, els experts van decidir analitzar si aquestes dianes podien induir un efecte terapèutic si les eliminaven alhora, comprovant així per primera vegada que a la meitat dels ratolins dels tumors ADP d'alt grau no només no van deixar de créixer, com sol succeir en la majoria dels models experimentals, sinó que en unes setmanes van desaparèixer completament.





A més, els científics van observar que l'eliminació d'EGFR i de c-RAF només va produir una toxicitat menor ja observada en pacients tractats amb inhibidors de l'EGFR, com gefitinib o afatinib, i que consisteix en una dermatitis "fàcilment controlable". Per aquesta raó, van provar aquesta teràpia en ratolins immunodeficients amb deu models de càncer de pàncrees obtinguts en pacients, comprovant així que nou d'aquests tumors van deixar de proliferar en absència de les dues dianes, fet que suposa un pas previ "essencial" per al desenvolupament de futurs assajos clínics.





FINS DINS 5-10 ANYS NO ES PODRÀ APLICAR A LA CLÍNICA





No obstant això, i malgrat aquests descobriments, Barbacid ha avisat que els pacients que actualment pateixen aquest tumor no es podran beneficiar d'aquest avanç, ja que queda, com a mínim, uns cinc o deu anys perquè es puguin aplicar en la pràctica clínica, atès que no existeixen inhibidors capaços de bloquejar l'activitat de c-RAF en aquest tipus de càncer i, si n'hi ha, serien inacceptablement tòxics.





Ara bé, l'investigador ha informat que s'està analitzant l'aplicació d'una nova tecnologia anomenada 'Química de Degradació' ('Degron Chemistry') que podria permetre plantejar-se la possibilitat d'aconseguir per inhibició de EGFR i degradació de c-RAF resultats anàlegs en la investigació clínica als experimentals obtinguts amb l'eliminació gènica d'EGFR i c-RAF.





Aquests resultats, igual que els publicats pel grup de Barbacid fa un any en què demostraven un important efecte terapèutic en eliminar c-RAF de tumors de pulmó, s'estan tenint en compte en indústria farmacèutica per desenvolupar fàrmacs selectius que permetin eventualment ser usats contra aquests tipus de tumors.





Finalment, l'investigador ha informat que en els pròxims anys van a estudiar quines altres mutacions es produeixen en els ratolins que no responen a la nova estratègia terapèutica. "Encara estem davant d'un descobriment important, és important deixar clar que en menys de cinc anys, i sent optimistes, no hi haurà res", ha tancat.





A més de l'AECC, el treball també ha rebut finançament de l'European Research Council, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la Ligue Contre el Cancer, els instituts nacionals de salut dels Estats Units, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Fundació la Caixa i la Fundació AXA.