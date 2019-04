El Govern reconeix que "només" 28.700 persones estan pendents de cobrar la prestació de dependència

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha sortit al pas per defensar el sistema de dependència català. No obstant això, el seu al·legat no deixa en molt bon lloc l'executòria del Govern en aquesta matèria: la Conselleria ha reconegut que hi ha 28.763 persones que han estat valorades per primera vegada en el sistema de dependència i estan en espera de rebre la prestació.









Per reduir la xifra de persones en espera, la Conselleria assegura que està implementant un pla de xoc que incrementi la capacitat de gestió dels ens locals, sobretot a la ciutat de Barcelona, on s'han reduït els expedients pendents de pla individual d'atenció (PIA) --necessari per rebre la prestació-- de 20.000 el 2016 a 14.000.





Així mateix, el Govern ha criticat que la Generalitat aporta 926 milions dels 1.400 que necessita el sistema, mentre que "l'Estat només aporta 172" i la resta és a càrrec dels usuaris via copagament.





UN ESTUDI SUSPÈN LA DEPENDÈNCIA CATALANA





La Conselleria ha respost a un estudi de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) que deixa en molt mal lloc el sistema de dependència català. En l'estudi es detalla com "percentualment, podem veure que Catalunya és la comunitat autònoma que té més persones reconegudes com a dependents de grau I [semiassistits i dependents moderats]", mentre que en casos més greus la comunitat catalana també encapçala el rànquing de persones amb dependents.





Segons aquest mateix estudi, a Catalunya fins a un 32,64% de les persones dependents estan "desateses", això és, no perceben la prestació pública per cobrir les seves necessitats.





Aquest informe del Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (CEAPs), presentat dimarts passat per l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), es basa en dades de la Imserso que la Generalitat desestima com cent per cent fiables.





No obstant això, la president d'ACRA, Cinta Pascual, ha defensat el document i ha assegurat que "no s'estan prenent seriosament el tema, haurien de crear una conselleria de Gent Gran, perquè cada vegada hi haurà més persones dependents", que ha assegurat que els recursos són insuficients per a la demanda real.