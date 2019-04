Casado promet una baixada d'impostos de 16.000 milions

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha quantificat aquest dimarts la baixada d'impostos que ha inclòs en el seu programa electoral a "16.000 milions d'euros" que es retornaran als espanyols amb la reducció de l'IRPF i Societats i l'eliminació dels impostos de donacions, successions, Patrimoni i Actes Jurídics Documentats (AJD) en hipoteques.









En concret, el PP planteja davant les eleccions generals del 28 d'abril rebaixar l'IRPF a tots els contribuents, amb un tipus màxim inferior al 40%, rebaixar al 20% Societats i suprimir Patrimoni, Successions, Donacions i Actes Jurídics Documentats. També proposa reduir cotitzacions i augmentar deduccions per habitatge.





En una entrevista a Onda Cero, Casado ha assenyalat que està donat "molt de pes" a l'economia en la campanya electoral i ha recordat que aquest dimarts va presentar a Menorca la seva proposta per "facilitar l'emprenedoria i la creació d'empreses", de manera que els aturats de llarga durada que emprenguin no pagaran impostos en dos anys.





"Avui vaig a quantificar la meva proposta de baixada d'impostos: 16.000 milions d'euros que es retornen als espanyols en la supressió de donacions, successions, Patrimoni, Actes Jurídics Documentats i en la baixada de l'IRPF per sota del 40% i l'impost de Societats per sota del 20% ", ha manifestat, per afegir que la seva" prioritat "és l'economia.





Quant a si s'intentarà rebaixar la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que ha impulsat el Govern socialista si guanya les eleccions, Casado ha indicat que el que farà serà "complir la negociació que va arribar el Govern amb acord de la patronal i els sindicats per apujar l'SMI, 850 euros l'any 2020 i a més respectant la pujada".