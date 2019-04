'Peter Pan el Musical' torna a Barcelona

L'espectacle familiar 'Peter Pan el Musical', basada en el text teatral de JM Barrie, torna per segona vegada al Teatre Apolo de Barcelona amb un format més curt i modern després de 19 anys als escenaris des de la seva estrena de la mà de la productora Theatre Properties i sota la direcció de Tomás Padilla.









L'obra, que al llarg dels anys s'ha representat en nou països diferents i que es podrà veure a Barcelona els caps de setmana del 13 d'abril al 5 de maig, es troba realitzant una gira espanyola que finalitzarà a les Illes Canàries i que l'ha portat a representar-se en teatres de capitals de província on "mai arriben els grans musicals", ha explicat en roda de premsa aquest dimecres el propi Padilla juntament amb l'actriu i ballarina Silvia Villau, assistent de direcció i que dóna vida al personatge de Peter Pan.





L'espectacle que es podrà veure a l'Apolo és el mateix que es va estrenar fa 19 anys com una adaptació de l'obra de Barrie, que ha realitzat 4.500 funcions i rebut més de quatre milions d'espectadors, però amb un format més reduït que permeti "visitar nous teatres i baixar el preu de l'entrada", segons Padilla, també impulsor de la productora Theatre Properties.





Tot i tractar-se d'una producció de format reduït, el director ha remarcat que la posada escènica compta amb efectes especials i projeccions en 3D, així com amb canvi de decorats, ja que considera que cal oferir al públic infantil "espectacles de qualitat" , tot i catalogar-lo com apte per a tots els públics.





Padilla també ha assenyalat que la reducció de l'obra -que ha passat de tenir una durada de tres hores a una hora i mitjana-garanteix una "major atenció" per part dels més petits, ja que la funció cobra un ritme més ràpid i ofereix uns canvis d'escena més automàtics.