La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha destacat aquest dimecres el 40% d'indecisos que llança l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS): "Tot està molt obert, més enllà que hi hagi vot ocult".









En declaracions als periodistes després de reunir-se amb representants del sector vinícola a Sant Sandurní d'Anoia (Barcelona), la ministra ha afirmat que "les dretes de Cs, PP i Vox podrien governar i això seria un desastre".





"Seria garantir que el nostre país involucionés, tornaria enrere en drets, en llibertats, en consensos bàsics que construïm entre tots i crec que no ens els mereixem", ha dit, tot i que ha recordat que l'enquesta també ofereix la possibilitat que governin els socialistes.





Per Batet, evitar la possibilitat d'un Govern de dretes passa per votar a Pedro Sánchez com a president del Govern: "Crec que el moment delicat socioeconòmic requereix un Govern fort, sòlid, que apliqui totes les polítiques socialdemòcrates que hem aplicat aquests deu mesos".





La mobilització és "fonamental", ha destacat Batet, que ha advertit que que no votar i lamentar-després del Govern triat no serveix de res.





En resposta als periodistes, Batet s'ha referit al fet que JxCat i ERC asseguren que no van al Congrés a bloquejar la formació d'un Govern i ha recordat que les dues formacions van presentar una esmena a la totalitat impedint tramitar uns pressupostos generals de l'Estat que eren " molt bons per a Catalunya, amb grans inversions".