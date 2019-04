La plantilla de Nissan Motor Ibèrica (NMISA) a les plantes de la Zona Franca de Barcelona i Montcada i Reixac (Barcelona) es manifestarà en el Saló de l'Automòbil de Barcelona si no hi ha acord amb la direcció de la companyia automobilística abans de l'inici de l'esdeveniment , previst per al 11 de maig.









Així ho han indicat fonts sindicals després de finalitzar sense acord la quarta reunió per negociar el nou conveni col·lectiu i les condicions de la reducció de plantilla en 600 persones a Barcelona.





La companyia ha lamentat aquest dijous que els representants dels treballadors no acceptin les condicions proposades, entre elles un increment salarial del 0,5% per als exercicis 2020 i 2021, i una compensació del 80% del salari net fins als 63 anys per als treballadors que s'acullin a les prejubilacions.





En un comunicat, NMISA ha assenyalat que davant l'evident manca d'acord en el temps sol·licitat, "considerarà altres alternatives amb l'objectiu final de garantir la competitivitat i assegurar la sostenibilitat de la planta de Barcelona".





Per la seva banda, els sindicats han lamentat que la companyia no accepti les seves propostes, que passen per més inversió en les dues plantes, i estan estudiant un calendari de mobilitzacions per si no s'arriba a un acord, ja que de moment no hi ha una altra reunió prevista.