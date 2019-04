ERC vol referèndums sobre independència i monarquia

El número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest divendres que el seu partit buscarà en la pròxima legislatura al Congrés defensar i impulsar la celebració de dos referèndums: un sobre la independència de Catalunya -conegut per tots- i un altre sobre monarquia o república -la novetat-.









Rufián ha defensat que el referèndum sobre el Rei s'ha de fer perquè "si segons qui no pregunta al CIS per la monarquia és per alguna cosa", mentre que el d'independència és l'aposta que el seu partit veu més idònia per resoldre la situació de Catalunya .





El republicà considera que la consulta sobre el futur polític de Catalunya han de impulsar-la els partits sobiranistes catalans, mentre que la relativa a la monarquia no es veu tant impulsant-la, que també, si no sobretot "donant suport" a Unides Podem en aquesta iniciativa.





Rufián ha reivindicat el pactisme com a mecanisme per canviar les coses, i ha confiat en aconseguir un referèndum d'independència -i de monarquia- a través d'ell: "Per canviar les coses es necessiten enormes pactes que comporten enormes contradiccions però també enormes victòries".





Ha explicat que la seva proposta per desencallar la situació de Catalunya és "diàleg, diàleg i diàleg", i ha defensat una taula per practicar-lo en el qual estiguin tots els partits, des dels més independentistes als més acèrrims defensors de la unitat d'Espanya.





El diputat republicà ha assegurat que serà precisament en aquesta taula de diàleg on portarà aquest "suport, impuls i presentació" d'aquests dos referèndums, i ha defensat el vot com el mecanisme per dirimir els conflictes polítics que afecten les societats.